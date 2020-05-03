Помер сценарист Джон Лафія: автор фільмів про ляльку Чакі вчинив самогубство
Американський режисер і сценарист Джон Лафія помер 29 квітня. Він наклав на себе руки у власному будинку в Лос-Анджелесі. На момент смерті йому було 63 роки.
Як інформує видання Variety, 63-річний сценарист Джон Лафія вчинив самогубство і помер 29 квітня. Його знайшли мертвим у маєтку в Лос-Анджелесі. Про втрату для світового кінематографа повідомив колега режисера Дон Манчіні, який став співавтором фільмів жахів про ляльку-вбивцю на ім'я Чакі.
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"Ми спустошені від того, що з життя пішов наш друг Джон Лафія. Він був важливою частиною родини Чакі з самого початку. Джон був неймовірно щедрим художником. Джон також був одним із найцікавіших митців, яких я коли-небудь зустрічав, і постійно перебував у творчому пошуку", – зазначив Дон Манчіні.
- "Дитяча гра"
- "Дитяча гра 2"
- "Блакитна ігуана"
- "Кращий друг людини"
- телевізійний фільм "Пацюки"
- телесеріал "Кошмари Фредді"