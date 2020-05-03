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Помер сценарист Джон Лафія: автор фільмів про ляльку Чакі вчинив самогубство

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Помер сценарист Джон Лафія
Помер сценарист Джон Лафія / Фото з відкритих джерел

Американський режисер і сценарист Джон Лафія помер 29 квітня. Він наклав на себе руки у власному будинку в Лос-Анджелесі. На момент смерті йому було 63 роки.

Як інформує видання Variety, 63-річний сценарист Джон Лафія вчинив самогубство і помер 29 квітня. Його знайшли мертвим у маєтку в Лос-Анджелесі. Про втрату для світового кінематографа повідомив колега режисера Дон Манчіні, який став співавтором фільмів жахів про ляльку-вбивцю на ім'я Чакі. 

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"Ми спустошені від того, що з життя пішов наш друг Джон Лафія. Він був важливою частиною родини Чакі з самого початку. Джон був неймовірно щедрим художником. Джон також був одним із найцікавіших митців, яких я коли-небудь зустрічав, і постійно перебував у творчому пошуку", – зазначив Дон Манчіні. 

 
Джон Лафія прославився у жанрі жахів та створив картини, які досягли світового успіху. Саме його авторству належить легендарна фраза ляльки Чакі: "Привіт, я Чакі, хочеш зіграти?"
 
Фільмографія Джона Лафії: 
  • "Дитяча гра" 
  • "Дитяча гра 2" 
  • "Блакитна ігуана"
  • "Кращий друг людини"
  • телевізійний фільм "Пацюки" 
  • телесеріал "Кошмари Фредді"
Автор: Марина Джура
Теги: Втрати Новини LifeStyle LifeStyle
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