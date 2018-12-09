Помер Тарас Мельничук: біографія талановитого актора

8 грудня помер молодий і талановитий український актор Тарас Мельничук. На час смерті йому було всього 27 років.

Як відомо, ще з осені 2015 року актор боровся з онкохворобою. Медики поставили йому діагноз – гострий мієлоїдний лейкоз. Попри важку недугу Тарас Мельничук не полишав надію одужати та звертався до небайдужих з проханням допомогти.

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Інформацію про смерть 27-річного актора підтвердили в Міністерстві культури України. Представники відомства висловили співчуття всім рідним і близьким Тараса Мельничука.

Міністерство культури України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким, друзям та шанувальникам з непоправною втратою – смертю талановитого українського актора Тараса Мельничука,

– йдеться у повідомленні.

Помер Тарас Мельничук: біографія актора

Народився Тарас Мельничук 13 жовтня 1991 року. Ще з ранніх років хлопець робив все для того, щоб поєднати своє життя з мистецтвом кінематографу. У 2011-му він закінчив школу акторської майстерності "Film.ua", а вже наступного року поступив до Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва, а згодом і Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

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Цілеспрямований Тарас Мельничук влаштувався працювати на телебачення. Він знімався у рекламних роликах та кліпах молодих артистів.

Дивіться кліп Вероніки Дорош за участю Тараса Мельничука (відео):

З 2013 року актор грав провідні ролі у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Зокрема, Тарас Мельничук майстерно перевтілився у героїв постановок "Мольєріана", "Снігова королева", "Дванадцять місяців", "Сон", "Ромео і Джульєтта", "Прекрасні сабінянки", "Ревізор".

Талант молодого актора неодноразово відзначали не тільки глядачі та колеги, але й представники Кабінету Міністрів України. Тарас Мельничук отримав медаль і грамоту за вагомий внесок у забезпечення розвитку театрального мистецтва.



Тарас Мельничук отримав нагороду від Кабінету Міністрів / Facebook

Про важку недугу актор дізнався у 2015 році. Як розповідав Тарас Мельничук в одному з інтерв'ю, під час спектаклю в нього піднялась температура. Пігулки допомагали зняти жар тільки на кілька годин. Спершу медики запідозрили, що хлопець має інфекційну недугу. Після тижня лікування від простуди Тарас Мельничук пройшов обстеження та дізнався про страшний діагноз – рак крові.

У мене в родині ніхто не страждав подібними захворюваннями. Я був упевнений, що абсолютно здоровий. Не палив, не вживав алкоголь, намагався правильно харчуватися. Займався улюбленою справою, будував плани на майбутнє. І тут раптом таке. Наші лікарі не звикли розповідати пацієнтові подробиці його діагнозу. Але мені не три роки, і я сам все прекрасно зрозумів. Стало страшно не стільки за себе, скільки за маму,

– розповідав Тарас Мельничук "Фактам".

Актор не полишав надію одужати та нещодавно звернувся за допомогою до ізраїльських медиків. Тараса Мельничука підтримували його друзі та колеги. У Київському академічному театрі юного глядача на Липках влаштували кілька благодійних вистав, а зібрані кошти передали на лікування хлопця. Однак 8 грудня онкохвороба все ж забрала життя перспективного актора Тараса Мельничука.

Журналісти LifeStyle 24 висловлюють співчуття родичам та знайомим Тараса Мельничука...



Помер молодий актор Тарас Мельничук