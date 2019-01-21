Помер творець "Термінатора" і "Рембо" Ендрю Джордж Вайна: деталі

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Помер Ендрю Джордж Вайна - творець Термінатора і Рембо: деталі смерті
Ендрю Джордж Вайна / Instagram/ @demianfmonarch

У неділю, 20 січня світова кінематографія втратила великого творця Ендрю Джордж Вайна. Знаменитий американський кінопродюсер пішов з життя у віці 74 роки.

Про це повідомляє іноземне видання The News.

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Великий кінопродюсер помер 20 січня на своїй Батьківщині, в Угорщині, у власному будинку. Причиною смерті 74-річного Ендрю Джордж Вайна стала довготривала хвороба, деталі якої досі не розголошуються.

Чоловік залишив після себе неабиякий внесок в американську кінематографію, адже саме він створив кінокомпанію "Carolco Pictures", яка успішно випустила бойовик "Рембо" у 1982 році. Наступним фільмом Ендрю Джордж Вайна був "Знахар" (1992), "Міцний горішок" (1995) і "Термінатор" у 2003 році.

Загальна кількість продюсованих ним фільмів склала понад 40 робіт.

Ендрю Джордж Вайна та Арнольд Шварценеггер
Ендрю Джордж Вайна та Арнольд Шварценеггер / Instagram / @the_terminator_fans

 

Теги: LifeStyle Втрати Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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