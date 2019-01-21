Помер творець "Термінатора" і "Рембо" Ендрю Джордж Вайна: деталі
У неділю, 20 січня світова кінематографія втратила великого творця Ендрю Джордж Вайна. Знаменитий американський кінопродюсер пішов з життя у віці 74 роки.
Про це повідомляє іноземне видання The News.
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Великий кінопродюсер помер 20 січня на своїй Батьківщині, в Угорщині, у власному будинку. Причиною смерті 74-річного Ендрю Джордж Вайна стала довготривала хвороба, деталі якої досі не розголошуються.
Чоловік залишив після себе неабиякий внесок в американську кінематографію, адже саме він створив кінокомпанію "Carolco Pictures", яка успішно випустила бойовик "Рембо" у 1982 році. Наступним фільмом Ендрю Джордж Вайна був "Знахар" (1992), "Міцний горішок" (1995) і "Термінатор" у 2003 році.
Загальна кількість продюсованих ним фільмів склала понад 40 робіт.
Ендрю Джордж Вайна та Арнольд Шварценеггер / Instagram / @the_terminator_fans
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