Помер учасник гурту "Машина времени" Сергій Остроумов: подробиці

Сергій Остроумов, який був одним із учасників радянського рок-гурту "Машина времени" помер на 55-му році році життя. Барабанщик пішов з життя в неділю, 16 червня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер та засновник гурту Андрій Макаревич.

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Музикант опублікував фото свого колеги, коротко написавши: "Помер Сергій Остроумов". Він не вказав деталей смерті та ймовірних причин, однак у коментарях шанувальники обговорюють інсульт легендарного барабанщика.

Що відомо про Сергія Остроумова? Сергій Остроумов народився у російському місті Альметьєвськ у 1965 році. Закінчив училище мистецтв, однак у творчості знайшов себе не одразу. Певний час після закінчення училища він жив у Нідерландах, однак після повернення на батьківщину став одним із найзатребуваніших барабанщиків. У 2004 році став учасником гурту "Машина времени", з який працював до останніх днів життя.