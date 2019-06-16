Помер учасник гурту "Машина времени" Сергій Остроумов: подробиці

466 Читать новость на русском
Сергій Остроумов
Сергій Остроумов / Фото з відкритих джерел

Сергій Остроумов, який був одним із учасників радянського рок-гурту "Машина времени" помер на 55-му році році життя. Барабанщик пішов з життя в неділю, 16 червня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер та засновник гурту Андрій Макаревич.

Читайте також: Померла актриса серіалу "Багаті також плачуть" Едіт Гонсалес: деталі

Музикант опублікував фото свого колеги, коротко написавши: "Помер Сергій Остроумов". Він не вказав деталей смерті та ймовірних причин, однак у коментарях шанувальники обговорюють інсульт легендарного барабанщика.

Що відомо про Сергія Остроумова? Сергій Остроумов народився у російському місті Альметьєвськ у 1965 році. Закінчив училище мистецтв, однак у творчості знайшов себе не одразу. Певний час після закінчення училища він жив у Нідерландах, однак після повернення на батьківщину став одним із найзатребуваніших барабанщиків. У 2004 році став учасником гурту "Машина времени", з який працював до останніх днів життя.

blog_ava
Президент Зеленський скупався у фонтані: відео
сьогодні
4611
Теги: LifeStyle Втрати Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
15 червня 11:00 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
7672
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
15 червня 10:22 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 5074
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
15 червня 09:33 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 5526
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
14 червня 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 3452
Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю
14 червня 14:36 Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю
Марта Вересюк 1358
Новини
Більше новин
Залиште відгук