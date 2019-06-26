Помер учасник гурту "Песняры" Аркадій Івановський: відома причина смерті

Гітарист популярного білоруського гурту "Песняры" Аркадій Івановський трагічно помер під час відпочинку. На час смерті йому було 59 років.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на спільноту прихильників гурту, музикант потонув. Наразі родичі та представники артиста не розголошують деталей смерті Аркадія Івановського.

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"Сумна новина прийшла від Олександра Попроцького з Мінська. Останній гітарист "Песняры" до розпаду колективу Аркадій Івановський потонув. Подробиці наразі невідомі", – написав адміністратор фан-групи Олександр Верещагін.

Родичі загиблого підтвердили інформацію про смерть гітариста та оголосили про місце та час прощання з Аркадієм Івановським. Згідно з офіційною заявою, похорон відбудеться 26 червня в Мінську з 14:00 до 15:00. Родичі винайняли ритуальну залу, де всі прихильники зможуть віддати шану загиблому артисту.



Помер музикант Аркадій Івановський – гітарист гурту "Песняры" / Belsat

У серпні 2019 року Аркадію Івановському мало б виповнитись 60 років. Популярність музиканту принесла участь у відомій групі "Песняры". Колектив створив Володимир Мулявін у 1969 році під впливом легендарних The Beatles. Перші хіти принесли радянським артистам чималу славу, а хати "Там, гре клен шумит", "Беловежская пуща", "Олеся" наспівують і досі.

Аркадій Івановський був незмінним гітаристом колективу з 1996 року. Відтоді гурт вкрай рідко з'являвся на телебаченні та виступав на сцені. До приєднання до гурту Аркадій Івановський працював у різних філармоніях білорусі та ансамблі пісні і танцю Збройних сил. Після смерті засновника колективу "Песняры" Володимира Мулявіна (2003 рік) музикант викладав в Інституті сучасних знань імені Широкова та співпрацював з Vip Jazz Андрія Славинського.