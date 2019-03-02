Помер Василь Портяк: реакція у мережі на смерть відомого письменника

Помер 63-річний Василь Портяк – відомий український письменник, сценарист і прозаїк – у суботу, 2 березня.

Василь помер після важкої тривалої хвороби – у письменника була серцева недостатність.Про смерть прозаїка це повідомили у соціальних мережах.

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Портяк народився в 1952 році. Він також є автором сценаріїв популярних українських фільмів "Нескорений", "Залізна сотня", "Вишневі ночі", "Меланхолійний вальс" і відомий своїми прозами.

"Помер Василь Портяк – український новеліст. Останній з трійки: Стефаник – Тютюнник – Портяк. Не впевнений, чи колись цей вже уриваний ланцюг отримає продовження", – написав Богдан Пастух у Facebook.

"Сьогодні вночі внаслідок короткої, але важкої хвороби, не стало прекрасної людини Василь Портяк", – Андрій Мацьків.