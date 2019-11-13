Помер відомий комік Ільяс Хасанов: біографія та останні дописи гумориста у мережі

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Ільяс Хасанов: біографія, фото КВНщика і учасника Comedy Баттл, відео
Помер Ільяс Хасанов: біографія / Instagram / @ilias_stl

У моторошній ДТП загинув Ільяс Хасанов. Російський гуморист виступав у КВН та "Розсміши коміка", а в 2018 році побував в Україні. Які дописи публікував Ільяс Хасанов у мережі та якими виступами запам'ятається він прихильникам – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

У ніч на 12 листопада у лікарні міста Набережні Челни помер 30-річний Ільяс Хасанов. Іномарка відомого актора на великій швидкості зіткнулась з вантажівкою. Сталось це 8 листопада на трасі Казань – Набережні Челни. Від удару авто сильно пошкодилось та загорілось, а Ільясу Хасанову та його чотирьом колегам по Татарській лізі КВН надавали допомогу очевидці. 

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На місці загинула подруга актора Фаріда Таштабанова. Водночас інших пасажирів автівки – звукорежисера Руслана Тюпу, редактора ліги КВН і ведучого Руслана Харисова і адміністратора Катерину Захарову – доправили до шпиталю з травмами різного ступеня важкості. Упродовж трьох днів медики боролись за життя Ільяса Хасанова, однак в ніч на 12 листопада він помер у лікарні, так і не прийшовши до тями після ДТП. 

Яким було життя талановитого коміка – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Помер Ільяс Хасанов: біографія гумориста

Народився Ільяс Хасанов у російському місті Набережні Челни. Саме туди знаменитий гуморист їхав у день смертельної ДТП. Навіть з приходом чималої слави і популярності артист не мав наміру покидати рідне місто, допомагаючи талановитим гумористам реалізувати себе. У Набережних Челнах актор придбав помешкання, де оселився зі своєю дружиною і 4-річною донькою. 

Вже за кілька років своєї діяльності Ільяс Хасанов зі звичайного гумориста КВН став засновником першого в місті стендап-шоу. Полюбляв комік і сам давати майстер-класи, проводячи лекції та виступаючи зі своїми занотовками. Під час шоу Ільяс Хасанов залюбки жартував зі своєї зовнішності та маленького росту, що викликало сміх навіть у скептичних глядачів. 

Дивіться фрагмент виступу Ільяса Хасанова на стендап-шоу: відео

 

Окрім цього, Ільяс Хасанов був учасником програми "Comedy Батл" та "Розсміши коміка". У 2018 році росіянин приїжджав до України, де на столичній сцені виступив зі своїми жартами. Стендап-історії розсмішили Володимира Зеленського та Євгена Кошового, а Ільяс Хасанов вийшов із залу з 20 тисячами гривень. 

Дивіться відео виступу Ільяса Хасанова на "Розсміши коміка":

 

Ільяс Хасанов був не тільки успішним гумористом, але й блогером. У мережі він публікував кадри зі свого приватного життя, демонструючи знімки зі своїх буднів та зйомок. Не забував Ільяс Хасанов і про свою сім'ю: прихильникам він залюбки показував спільні фото з єдиною донькою Алісою, якій у травні 2019 року виповнилось 4 роки. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини Росії LifeStyle Втрати Аварії та ДТП Новини LifeStyle
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