Помер відомий російський репер Децл

Культовий російський репер Кирило Толмацький, відомий як Децл, помер в ніч із 2 на 3 лютого. Смерть музиканта підтверджують його родичі, попередня причина – зупинка серця.

Про це повідомляють у соцмережах рідні виконавця.

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Так, про смерть музиканта написав його батько Олександр Тлумацький на своїй сторінці у Facebook.

"Кирила більше немає", – написав він.

Російське видання "Известия" із посиланням на концертного директора музиканта Павла Беленца повідомляє, що попередня причина смерті виконавця – зупинка серця. Помер Децл після концерту в російському місті Іжевську.

Після виступу пішов в гримерку, через кілька хвилин йому стало погано. Попередня інформація – у нього сталася зупинка серця, і він помер,

– сказав Беленц.

Згодом смерть відомого російського реп-виконавця підтвердила і його дружина.

"Бог забрав коханого. RIP", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Смерть Децла прокоментувала також його матір.

Кирило Тлумацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми "Хто? Ти", "Вуличний боєць", aka Le Truk та інші.