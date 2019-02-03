Помер відомий російський репер Децл

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Помер російський репер Децл
Помер російський репер Децл / Фото з відкритих джерел

Культовий російський репер Кирило Толмацький, відомий як Децл, помер в ніч із 2 на 3 лютого. Смерть музиканта підтверджують його родичі, попередня причина – зупинка серця.

Про це повідомляють у соцмережах рідні виконавця. 

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Так, про смерть музиканта написав його батько Олександр Тлумацький на своїй сторінці у Facebook.

"Кирила більше немає", – написав він. 

Російське видання "Известия" із посиланням на концертного директора музиканта Павла Беленца повідомляє, що попередня причина смерті виконавця – зупинка серця. Помер Децл після концерту в російському місті Іжевську.

Після виступу пішов в гримерку, через кілька хвилин йому стало погано. Попередня інформація – у нього сталася зупинка серця, і він помер,
– сказав Беленц.

Згодом смерть відомого російського реп-виконавця підтвердила і його дружина.

"Бог забрав коханого. RIP", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бог забрал любимого. RIP ️

Допис, поширений Lapin avec la Lune... (@somamamori)

 

Смерть Децла прокоментувала також його матір. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю тебя.....1983-2019

Допис, поширений Irina Tolmatskaya (@irinatolmatskaya)

 

 Кирило Тлумацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми "Хто? Ти", "Вуличний боєць", aka Le Truk та інші. 

Теги: Новини України Втрати Новини культури LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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