Помер відомий український композитор Левко Колодуб

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Помер композитор Левко Колодуб
Помер композитор Левко Колодуб / Колаж 24 каналу

Пішов із життя видатний композитор, народний артист України Лев Колодуб. 88-річний професор Національної музичної академії України імені Чайковського помер 23 лютого.

Що відомо про Левка Колодуба?

Композитор був одним з найкращих майстрів української академічної музики та лауреатом Шевченківської премії.

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За своє багате творче життя він встиг написати симфонічні та оперні опуси, балети, мюзикли, концерти для різних інструментів, вокальну музику. На основі вір­шів Тараса Шевченка з "Кобзаря" та під впливом ілюстрацій до нього, композитор створив симфонію-думу "Шевченкові образи" та оперу "Поет".

Його твори десятки років виконуються не лише в Україні, а й здобули значний успіх серед виконавців у Німеччині, США, Канаді, Аргентині, Польщі, Болгарії, Румунії, Іспанії, Греції, Франції, Північній Кореї, Китаї.

Окрім написання музики, Колодуб також був педагогом та громадським діячем. Він очолював правління Музичного фонду України, був президентом Асоціації діячів духової музики України Національної всеукраїнської музичної спілки та головою Київської організації Спілки композиторів України.

У 2010 році став лауреатом Шевченківської премії за симфонію № 9 "Sensilis moderno" ("Нові відчуття"), симфонію № 10 "За ескізами юних літ", та симфонію № 11 "Нові береги".

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Теги: Новини України Музика Втрати LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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