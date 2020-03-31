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Білоруський актор Віктор Дашкевич помер від коронавірусу: що про нього відомо

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Віктор Дашкевич помер від коронавірусу / Фото з відкритих джерел

Віктор Дашкевич став першою людиною у Білорусі, у якої підтвердили коронавірус. Сьогодні, 31 березня, стало відомо, що лікарі не змогли врятувати 75-річного актора.

Пандемія коронавірусу щодня забирає десятки тисяч життів. Не оминає вона і людей сфери культури. Від COVID-19 помер відомий білоруський актор театру Віктор Дашкевич. Він шість днів перебував у Вітебську на вентиляції, проте не зміг перемогти хворобу. Інформацію про смерть пацієнта повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенка. Про це йдеться в матеріалі агентсва "БелТА".

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До того, як Віктора госпіталізували, у нього вже було хронічне обструктивне захворювання легень. Після діагностування коронавірусу, його дружина Світлана провела п'ять днів у вітебській залізничній лікарні з пневмонією. 

Відомо, що подружжя мало погане самопочуття та підвищену температуру 20 березня, а вже наступного дня їх помістили в лікарню. Згодом у Віктора підтвердили COVID-19. Після погіршення стану здоров'я його перевели до реанімації, де підключили до апарату штучної вентиляції легень. Світлану відпустили додому на смоізоляцію 26 березня. Жінка каже, що чоловік не був закордоном, тому невідомо, де він міг інфікуватися.

Біографія Віктора Дашкевича

Віктор Дашкевич народився 3 січня 1945 року у Вітебську. Навчався у Білоруському державному театрально-художньому інституті. З 1973 по 2020 рік працював а Національному академічному драматичному театрі імені Якуба Коласа. У 2009 році зіграв у білоруському фільму "Яблуко місяця". Це був його єдиний досвід в кіноіндустрії.

У 2016 році отримав звання "Заслужений артист Республіки Білорусь". Також його нагородили медаллю Франциска Скорини, яку вручають працівникам науки, освіти і культури за значні досягнення у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток і примноження духовного і інтелектуального потенціалу, культурної спадщини білоруського народу.


Віктор Дашкевич на сцені театру / Фото: kolastheatre.by


Віктор Дашкевич на виставі / Фото: kolastheatre.by

Зазначимо, станом на 31 березня у Білорусі зафіксовано 152 випадки коронавірусу, одужали 47 осіб. Президент Олександр Лукашенко раніше зневажливо ставився до пандемії коронавірусу і називав її психозом. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Втрати Новини культури
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