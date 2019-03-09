Помер Володимир Етуш – зірка фільму "Кавказька полонянка"

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Помер Володимир Етуш – зірка "Кавказької полонянки"
Помер Володимир Етуш – зірка "Кавказької полонянки" / www.obozrevatel.com

У Росії помер один із найвідоміших радянських акторів – Володимир Етуш. На час смерті йому було 96 років.

Цю інформацію підтвердив директор Державного академічного театру імені Є. Вахтангова Кирило Крок, передає ТАСС. За його словами, у Міжнародний жіночий день Володимира Етуша госпіталізували, а 9 березня медики повідомили родичам про смерть актора.

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Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю, – розповів Кирило Крок. 

Родичі Володимира Етуша наразі утримуються від коментарів трагічної новини та не повідомляють місце і час прощання зі знаменитим актором. Медики та представники зірки радянського кіно ще не назвали причини його смерті. 

Помер Володимир Етуш
Помер Володимир Етуш / Обозреватель

Помер Володимир Етуш: біографія актора

Ще змалку Володимир Етуш знав, що хоче пов'язати своє життя зі сценою. Саме тому чоловік став студентом популярного вишу – Театрального училища імені Б. Щукіна, що в Москві. Володимир Етуш успішно закінчив навчання у 1945 році та одразу розпочав співпрацю з відомими театрами російської столиці. 

Вже за 10 років активних виступів актор вирішив спробувати свої сили в кіно. Вперше на телеекранах він з'явився у фільмі "Голова". Згодом Володимир Етуш зіграв одні з найяскравіших ролей у фільмах "Стара, стара казка", "Дванадцять стільців", "Іван Васильович змінює професію", "Невиправний брехун", "Браві хлопці", "Три мушкетери" та ін. Мабуть, найбільшу славу радянська зірка отримав за роль завідуючого райкомунгоспому Саахова у "Кавказькій полонянці, або Нові пригоди Шурика".

Дивіться уривки з фільмографії Володимира Етуша: відео

Попри поважний вік Володимир Етуш не припиняв працювати. Він до останніх днів свого життя грав у театральних виставах, викликаючи захват у прихильників.

Однак здоров'я радянського актора вже підводило його. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Володимир Етуш неодноразово скасовував виступи в театрі через погане самопочуття. Так, на початку грудня 2018 року актор не вийшов на сцену, повернувшись до роботи за тиждень. 

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Теги: LifeStyle Новини Росії Новини LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
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