Помер Володимир Етуш: що відомо про зірку "Кавказької полонянки"

Радянський актор кіно та театру Володимир Етуш помер 9 березня 2019 року. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, яким було життя зірки "Кавказької полонянки" та якими ролями він відомий.

Про смерть 96-річного актора повідомив директор Державного академічного театру імені Є. Вахтангова Кирило Крок, який співпрацював з ним до останніх днів життя. За його словами, 8 березня Володимира Етуша госпіталізували до клініки, а вже за день медики сповістили родичів про смерть актора.

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Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання із зіркою радянського кіно. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, яким був життєвий шлях знаменитого Володимира Етуша.



Помер Володимир Етуш – зірка радянського кіно / ТАСС

Помер Володимир Етуш: біографія актора

Народився Володимир Етуш у Москві 6 травня 1922 року. Батько радянського актора був власником невеликого галантерейного цеху, а його мати – домогосподаркою. Проживала сім'я Етушів в помешканні з просторими 4 кімнатами, що на той час вважалось розкішшю.

Перше, що я запам'ятав в дитинстві, був вид на Андріївську церкву в Серебрянічеському провулку. У церкві ще служили монахині. Потім храм перетворили в якийсь склад, а наш провулок – в брудну вулицю, на яку якраз виходили мої вікна,

– згадував колись про батьківське помешкання Володимир Етуш.

Ще у школі Володимир Етуш полюбляв брати участь у запланованих святах. Він залюбки виходив на сцену, де майстерно декламував вірші та грав в учнівських постановках. Тому майбутній актор мріяв про велику сцену. Після початку Другої світової війни Володимир Етуш вирішив відкласти свої плани підкорити радянський шоу-бізнес та вступити до лав військових. На фронті він потрапив у стрілецький загін, з яким брав участь у боях.



Володимир Етуш був на фронті / 24СМИ

Вже після закінчення війни Володимир Етуш успішно закінчив акторський факультет Театрального училища імені Б. В. Щукіна, що в Москві. Після цього розпочалась його кар'єра в столичних театрах. Згодом Володимир Етуш зіграв знакові ролі у кінострічках.

Фільмографія Володимира Етуша

У театрі свій творчий шлях Володимир Абрамович почав з колоритних та комедійних епізодів. Першою помітною роллю актора став слуга Лаунс в комедії Вільяма Шекспіра "Два веронца". Дует улюблених Шекспіром слуг-простаків був побудований на імпровізації і вимагав від артистів повної свободи, винахідливості, стрімких реакцій і величезної чарівності, що зумів продемонструвати Володимир Етуш. Ця роль актора стала однією з найпопулярніших у його творчому арсеналі.

Не менш яскравими була його робота в радянському кіно. Дебютував Володимир Етуш в 1953 році у кінострічці "Адмірал Ушаков". Згодом він талановито перевтілився у героїв фільмів "Голова", "Стара, стара казка", "Дванадцять стільців", "Іван Васильович змінює професію", "Невиправний брехун", "Браві хлопці", "Три мушкетери" та ін. Мабуть, найбільшу славу радянська зірка отримав за роль завідуючого райкомунгоспому Саахова у "Кавказькій полонянці, або Нові пригоди Шурика", який хотів одружитись із норовливою красунею.

Після виходу картини на екрани знайомі попереджали мене, щоб був обережний – мовляв, кавказці і побити можуть. А вийшло зовсім навпаки. Якось прийшов на ринок, так мене там мало не на руках стали носити. З усіх боків оточили, стали навперебій пригощати. Тобто зустріли, як рідного. Хоча, як я зрозумів, азербайджанці вважали, що Саахов – це вірменин, вірмени вважали, що він азербайджанець, грузини теж брали явно не за свого... І всім було приємно. Особливо мені,

– ділився раніше Володимир Етуш.

Після смерті радянського актора його прихильники заполонили мережу щемливими дописами. Окрім цього, в YouTube з'явилась нарізка з найкращих ролей Володимира Етуша.

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