Помер знаменитий Рутгер Гауер: яким був візит актора до України – фото та відео

Весь світ сколихнула скорботна новина: у середу, 24 липня, у Нідерландах поховали 75-річного актора Рутгера Гауера. Смерть знаменитості наступила після нетривалої хвороби. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, яким був візит голлівудського генія до України.

Представники актора вже підтвердили інформацію про смерть Рутгера Гауера. За їхніми словами, знаменитість помер 19 липня у своєму помешканні в Нідерландах. У середу, 24 липня, родичі провели його в останню путь під час таємної церемонії.

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Прихильники наразі не можуть оговтатись від втрати легендарного актора. В Україні теж оплакують смерть Рутгера Гауера, зокрема, ті люди, яким пощастило познайомитись з ним під час його візиту до Одеси. У 2010 році актор став запрошеним гостем першого Одеського кінофестивалю. В рамках заходу Рутгер Гауер не тільки прокрокував червоною доріжкою, але й дав майстер-клас українцям та відверто поспілкувався з ними.

"Мені цікаві не самі кінофестивалі, а фільми, які вони представляють. Я вважаю, режисер не повинен йти на поводу комерції. Це не менеджер з продажу автомобілів. І його не повинен стосуватися комерційний успіх картини. Всі говорять, що зараз криза в кіно. А у мене весь цей час стільки божевільної роботи. Зараз я роблю фільм у Будапешті з Ентоні Хопкінсом. Оскільки я був недалеко від України, вирішив приїхати... Я радий, що побачив Одесу. Немов потрапив в Італію. Це вікно в Європу, стільки намішано тут європейських культур. І люди добрі, гарні", – поділився враженнями від мандрівки Рутгер Гауер.



Рутгер Гауер в Україні / Думская

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Щодо старту своєї кар'єри, то знаменитий нідерландець зізнався: він ніколи не думав, що колись стане легендою кіно. Його батьки були акторами, однак вони грали в театрі та не давали відчуття правдивості тієї історії. Тому в дитинстві Рутгер Гауер був переконаний, що акторство – це безглуздя.

У 15 років я думав, що акторська кар'єра для дурнів, які не вміють заробляти на життя. Однак згодом змінив свою думку. Вперше я вийшов на сцену у 8 років у постановці "Аякс", де грав мій батько. Мені достатньо було одягнути синє вбрання та вести начебто сліпого тата. Це було безглуздо, тому я й не думав, що колись стану актором,

– розповів українцям Рутгер Гауер.



Помер Рутгер Гауер: його мандрівка до України / Думская

Не оминув він питання і про свою голлівудську кар'єру. Рутгер Гауер переконав, що саме гра на камеру йому сподобалась, тому він із захватом приміряв образи все нових персонажів. Одеситам актор пояснив, що це особливе відчуття, коли він отримує зв'язок із глядачем, переконує його в правдивості історії та відчуває незбагненне тепло від людей.

"Моя остаточна ціль – бути тут і робити те, що я люблю. Я в захваті від своєї професії, бо це чиста комунікація, це мої гени. І я прагну працювати настільки добре та довго, наскільки зможу. Нема слів, щоб пояснити, наскільки це прекрасно", – додав він.

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Церемонія відкриття Одеського кінофестивалю в 2010 році: відео