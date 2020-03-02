Помер знаменитий художник Улай – колишній партнер Марини Абрамович

У столиці Словенії помер один з найвідоміших художників-концептуалістів Улай. Шалену популярність він здобув завдяки співпраці та стосункам із сербською колегою Мариною Абрамович. На час смерті художнику було 76 років.

Як повідомляє BBC, Улай помер 2 березня 2020 року у місті Любляна. Офіційних причин не називають, тому у мережі підозрюють, що це була природна смерть, спричинена віком.

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Народився художник у німецькому Золінгені в 1943 році. У шкільні роки Улай почав цікавитись мистецтвом та пробувати себе у різних жанрах. Окрім цього, німецький митець вивчав фотографію та полюбляв робити незвичні кадри.

Однак найбільшу популярність він здобув завдяки творчій колаборації, яка увійшла в історію світового мистецтва ХХ століття. Причиною його успіху був тандем із художницею із Сербії Мариною Абрамович. Пара познайомилась у 1976 році в Амстердамі та згодом прикувала увагу всього світу до своїх стосунків, адже про їхні перформанси невпинно писали всі закордонні ЗМІ.

Марина та Улай не боялись дивувати публіку своїми роликами. Найвідомішими їхніми перформансами є "Стосунки в просторі" (1976), "Стосунки в часі" (1977) та "Енергія спокою" (1980). Перед камерою Марина і Улай бігли назустріч один одному і з силою стикалися, або ж стояли спиною один до одного упродовж 17 годин, демонструючи можливості людини завдяки енергії глядачів, або ж тримали лук, націлений на обранця. У кожному шоу був особливий філософський зміст, який змушував прихильників задуматись.

Дивіться фрагмент одного з найнебезпечніших перформансів Улая та Марини Абрамович: відео

У 1980 році Улай та Марина Абрамович вирішили узаконити стосунки. За задумом, пара мала зустрітись на середині Великої Китайської стіни та обмінятись там клятвами. Однак шлях у боротьбі з бюрократією та пройдені 2500 кілометрів обернулись розривом.

Цей похід перетворився в закінчену особисту драму. Улай стартував з пустелі Гобі, я – від Жовтого моря. Після того, як кожен з нас пройшов 2500 кілометрів, ми зустрілися і попрощалися назавжди,

– згадувала Марина Абрамович.

Востаннє пара бачилась у 2010 році. З часу розриву Улая та Марини минуло 22 роки, однак під час перформансу жінка не стримала своїх сліз. Німецький митець несподівано з'явився на її шоу "У присутності художника". За задумом Абрамович, вона зустрічалась поглядом з незнайомцями, які взяли участь у дійстві. Одним із гостей був Улай. Саме ця зустріч запам'яталась всім прихильникам тандему, адже зворушливі кадри не залишили нікого байдужим.

Дивіться відео останньої зустрічі Улая та Марини Абрамович: