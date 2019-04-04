Помер режисер Георгій Данелія – відома причина смерті творця фільму "Джентельмени удачі"

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Помер Георгій Данелія – причина смерті знаменитого режисера
Помер Георгій Данелія – творець фільму "Джентельмени удачі" / sputnik-georgia.ru

У Росії помер відомий радянський та російський режисер Георгій Данелія, який створив популярні фільми "Кін-дза-дза!" та "Джентельмени удачі". На час смерті митцю було 88 років.

Як повідомляють "РИА Новости", інформацію про смерть режисера підтвердила його дружина Галина Юркова-Данелія. Георгій Данелія помер в одному з російських шпиталів. куди потрапив ще 24 лютого 2019 року. 

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За словами вдови, до лікарні режисер потрапив із запаленням легенів. Через важкий стан 88-річного Георгія Данелію ввели у стан штучної коми. Таким чином медики намагались стабілізувати дихання режисери. Днями Галина Юркова-Данелія зізналась, що її чоловік почувається значно краще, але лікарі не поспішають його виписувати додому та продовжують стежити за станом здоров'я. 

Він ще в лікарні, трубку у нього вже прибрали, тому дихає самостійно. Вже добре, але виписувати його ще не збираються,
– розповідала дружина Георгія Данелії. 

У коментарі журналістам ТАСС, Галина Юркова-Данелія зізналась, що режисер помер 4 квітня вд зупинки серця. Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання з відомим режисером Георгієм Данелією.

"Георгій Миколайович Данелія щойно помер від зупинки серця. Лікарі боролись за його життя", – заявила вона. 


Георгій Данелія з дружиною / 24СМИ

Режисер Георгій Данелія народився у Тифлісі. Проте сім'я радянського режисера змінила місце проживання на Москву, відтак чоловік зростав у російській столиці. Після закінчення Московського архітектурного інституту в 1956 році Георгій Данелія пройшов режисерські курси в Михайла Калатозова. Саме вони повпливали на вибір професії чоловіка: він відклав на полицю свій диплом архітектора та почав працювати режисером-постановником "Мосфільму". У 1960 році на екрани вийшла перша робота Георгія Данелії – сімейна драма "Сергій".

Найбільшу славу режисер здобув завдяки кінострічкам "Кін-дза-дза!", "Міміно", "Джентльмени удачі", "Я крокую по Москві". Георгій Данелія отримав чимало премій та престижних відзнак у Росії, зокрема, орден "За заслуги перед Вітчизною" II і III ступенів, премій "Ніка", "Кінотавр", "Золотий орел".

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Новини Росії
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