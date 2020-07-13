Померла акторка Келлі Престон – дружина Джона Траволти
У США померла знаменита американська акторка Келлі Престон. На час смерті дружині Джона Траволти було 57 років. Представники подружжя офіційно підтвердили інформацію та назвали причину раптової смерті.
Як йдеться у матеріалі People, Келлі Престон померла вранці 12 липня. Акторка упродовж 2 років лікувалась від раку молочної залози, ретельно приховуючи інформацію по недугу від ЗМІ. За словами представника Джона Траволти та Келлі Престон, саме це онкохвороба і забрала життя голлівудської зірки.
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"Вранці 12 липня 2020 року Келлі Престон, чудова дружина і мати, пішла з життя після дворічної боротьби з раком. Вона обрала приватність у цій ситуації та упродовж тривалого часу проходила лікування, отримуючи турботу від родини та друзів. Келлі була яскравою, прекрасною і люблячою, вона дбала про інших і робила особливим усе, за що бралась", – розповів представник подружжя.
Окрім цього, помічники Джона Траволти звернулись до всіх прихильників та журналістів. Від імені актора вони попросили не втручатись у церемонію прощання з Келлі Престон та не порушувати їхню приватність у складний час.
Померла Келлі Престон: що відомо про акторку
Келлі Престон народилась у 1962 році в Гонолулу, що на Гаваях. Після закінчення школи акторка одразу ж взялась втілювати свою мрію та поступила на навчання до університету Південної Каліфорнії. Вже у 1985 році Келлі отримала перші ролі в кіно та телевізійних шоу.
За роки своєї кар'єри акторка зіграла у десятках успішних фільмів. Зокрема, до фільмографії Келлі Престон належать:
- "Кодекс Готті" (2017)
- "Казино Джек" (2010)
- "Остання пісня" (2010)
- "Так собі канікули" (2009)
- "Смертний вирок" (2007)
- "Вищий пілотаж" (2004)
- "Повернути відправнику" (2004)
- "Вид зверху краще", (2003)
- "Чого хоче дівчина" (2003)
- "Поле бою: Земля" (2001)
- "Джек Фрост" (1998)
- "Дурман кохання" (1997)
- "Джеррі Магвайр" (1996)
- "Від заходу до світанку" (1996)
- "Близнюки" (1988) та ін.
Келлі Престон: особисте життя
Знаменитою Келлі Престон була не тільки завдяки своїй роботі. Наприкінці 80-их акторка закрутила роман з Джоном Траволтою. Вже у 1991 році знаменитий ловелас освідчився коханій у новорічну ніч. Тоді Джон Траволта влаштував романтичний вікенд для Келлі Престон у Швейцарії та запропонував їй вийти заміж з видом на неймовірні гори. Пара одружилась вже восени 1991 року.
"Мій найдорожчий Джонні, найпрекрасніший чоловік, якого я знаю. Ти даєш мені надію, коли я відчую, що все втрачено, полюбив мене терпляче і беззастережно... Змушуєш мене сміятися дужче, ніж будь-яка інша людина у світі… З тобою я завжди знаю, що все буде добре, незалежно від того, що станеться. Люблю назавжди", – написала Келлі Престон у 28-у річницю шлюбу.
Подружжя мало трьох дітей – сина Джетта, який народився наступного року після їхнього весілля, доньку Еллу та сина Бена. У 2010 році первісток Джона Траволти і Келлі Престон помер після боротьби з хворобою, а пара разом переживала втрату сина.
Коли відбудеться прощання з Келлі Престон наразі невідомо.