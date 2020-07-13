Померла акторка Келлі Престон – дружина Джона Траволти

У США померла знаменита американська акторка Келлі Престон. На час смерті дружині Джона Траволти було 57 років. Представники подружжя офіційно підтвердили інформацію та назвали причину раптової смерті.

Як йдеться у матеріалі People, Келлі Престон померла вранці 12 липня. Акторка упродовж 2 років лікувалась від раку молочної залози, ретельно приховуючи інформацію по недугу від ЗМІ. За словами представника Джона Траволти та Келлі Престон, саме це онкохвороба і забрала життя голлівудської зірки.

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"Вранці 12 липня 2020 року Келлі Престон, чудова дружина і мати, пішла з життя після дворічної боротьби з раком. Вона обрала приватність у цій ситуації та упродовж тривалого часу проходила лікування, отримуючи турботу від родини та друзів. Келлі була яскравою, прекрасною і люблячою, вона дбала про інших і робила особливим усе, за що бралась", – розповів представник подружжя.

Окрім цього, помічники Джона Траволти звернулись до всіх прихильників та журналістів. Від імені актора вони попросили не втручатись у церемонію прощання з Келлі Престон та не порушувати їхню приватність у складний час.

Померла Келлі Престон: що відомо про акторку

Келлі Престон народилась у 1962 році в Гонолулу, що на Гаваях. Після закінчення школи акторка одразу ж взялась втілювати свою мрію та поступила на навчання до університету Південної Каліфорнії. Вже у 1985 році Келлі отримала перші ролі в кіно та телевізійних шоу.

За роки своєї кар'єри акторка зіграла у десятках успішних фільмів. Зокрема, до фільмографії Келлі Престон належать:

"Кодекс Готті" (2017)

"Казино Джек" (2010)

"Остання пісня" (2010)

"Так собі канікули" (2009)

"Смертний вирок" (2007)

"Вищий пілотаж" (2004)

"Повернути відправнику" (2004)

"Вид зверху краще", (2003)

"Чого хоче дівчина" (2003)

"Поле бою: Земля" (2001)

"Джек Фрост" (1998)

"Дурман кохання" (1997)

"Джеррі Магвайр" (1996)

"Від заходу до світанку" (1996)

"Близнюки" (1988) та ін.

Келлі Престон: особисте життя

Знаменитою Келлі Престон була не тільки завдяки своїй роботі. Наприкінці 80-их акторка закрутила роман з Джоном Траволтою. Вже у 1991 році знаменитий ловелас освідчився коханій у новорічну ніч. Тоді Джон Траволта влаштував романтичний вікенд для Келлі Престон у Швейцарії та запропонував їй вийти заміж з видом на неймовірні гори. Пара одружилась вже восени 1991 року.

"Мій найдорожчий Джонні, найпрекрасніший чоловік, якого я знаю. Ти даєш мені надію, коли я відчую, що все втрачено, полюбив мене терпляче і беззастережно... Змушуєш мене сміятися дужче, ніж будь-яка інша людина у світі… З тобою я завжди знаю, що все буде добре, незалежно від того, що станеться. Люблю назавжди", – написала Келлі Престон у 28-у річницю шлюбу.

Подружжя мало трьох дітей – сина Джетта, який народився наступного року після їхнього весілля, доньку Еллу та сина Бена. У 2010 році первісток Джона Траволти і Келлі Престон помер після боротьби з хворобою, а пара разом переживала втрату сина.

Коли відбудеться прощання з Келлі Престон наразі невідомо.