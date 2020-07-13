У Голлівуді оговтуються від новини про смерть 57-річної акторки Келлі Престон. Особливо важко втрату переживає її чоловік Джон Траволта. У мережі актор та його донька Елла опублікували дописи, які зворушили усіх прихильників.

Померла Келлі Престон: реакція Джона Траволти

На інстаграм-сторінці Джон Траволта підтвердив інформацію про смерть Келлі Престон. Актор зазначив, що його дружина Келлі Престон мужньо боролась із раком молочної залози.

Важливо Померла акторка Келлі Престон – дружина Джона Траволти

"З великим сумом повідомляю, що моя прекрасна дружина Келлі програла 2-річну боротьбу з раком молочної залози. Вона мужньо боролась за життя, маючи підтримку та любов багатьох людей… Кохання моєї Келлі та її життя назавжди запам’ятаються… Ти вся моя любов", – написав Джон Траволта, чим розчулив своїх прихильників.

Водночас актор звернувся до працівників онкологічного центру при Техаському університеті Андерсона. Саме там, за словами Джона Траволти, Келлі Престон проходила курс лікування. Чоловік подякував за турботу медсестер і лікарів та їхню роботу, яка продовжила життя акторки на 2 роки.

Відреагувала на смерть Келлі Престон і її донька Елла. Дівчина написала у мережі не менш зворушливий допис, в якому розповіла, якою була її мама у буденному житті.

"Я ніколи не зустрічала такої сміливої, сильної, прекрасної і люблячої людини, як ти. Кожен, кому пощастило хоч раз зустріти тебе, погодиться, що ти мала особливе сяйво і світло, яке ніколи не перестає світити, і це змушує когось відчувати миттєве щастя. Дякую за те, що ти була такою для мене, незважаючи ні на що. Дякую за твою любов. Дякую за допомогу і дякую, що робили цей світ кращим. Я так люблю тебе, мамо", – написала Еллі Траволта.

Водночас молодший син Джона Траволти і Келлі Престон – 9-річний Бенджамін – не має сторінок у соцмережах, тому утримався від коментаря.

Що відомо про смерть Келлі Престон

Упродовж 2 років лікування від раку Келлі Престон не розголошувала діагнозу у ЗМІ. Ймовірно, акторка не хотіла галасу та прискіпливої уваги журналістів до її лікування.

Померла Келлі Престон 12 липня 2020 року. На час смерті їй було 57 років. Джон Траволта через менеджерів вже звернувся до преси та громадськості з проханням не порушувати їхньої приватності під час прощання з Келлі Престон. Де та коли відбудеться похорон – поки невідомо.