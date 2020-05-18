Померла Лінн Шелтон – режисерка серіалу "Ранкове шоу"

У Голлівуді оговтуються від раптової новини про смерть режисерки Лінн Шелтон. Представниця кіноіндустрії померла у 54 роки. Серед найвідоміших її робіт були серіали "Усюди жевріють пожежі" та "Ранкове шоу".

Першими про смерть Лінн Шелтон написали журналісти The Hollywood Reporter. За їхніми даними, 54-річна режисерка померла в п'ятницю, 15 травня, після раптової госпіталізації. Причиною стала "невідома хвороба крові".

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Лінн померла вчора вночі. Її госпіталізували вранці, вона хворіла весь тиждень. Захворювання невідоме, але це не COVID-19. Лікарям не вдалося врятувати її. Вони намагалися зі всіх сил,

– написав її коханий Марк Мерон.

Коли відбудеться прощання зі знаменитою представницею Голлівуду, наразі не повідомляється. Водночас чимало колег Лінн Шеотон не стримують розпачу від новин про її смерть.

Померла Лінн Шелтон: що про неї відомо

Лінн Шелтон народилась в американському штаті Огайо, однак все дитинство провела у Сіетлі. Ще з підліткового віку вона хотіла поєднати життя з Голлівудом, тому встигла попрацювати акторкою, монтажером, сценаристом і навіть продюсером. Найбільшу боязнь у Лінн Шелтон спершу викликала режисерська робота, тому тільки в 30 років вона взялась екранізувати сюжет кінострічки "Ми йдемо назад". Прем'єра фільму відбулась у 2006 році.

Після цього Лінн Шелтон успішно зняли десятки фільмів та серіалів. До її робіт належать:

"Ми йдемо назад" (2006)

"Що смішного" (2008)

"Мій легкий блиск" (2008)

"І сміх, і гріх" (2009)

"Сестра твоєї сестри" (2011)

"Крихітка" (2014)

"Ранкове шоу" (2020)

"Усюди жевріють пожежі" (2020)

Щодо особистого життя, Лінн Шелтон будувала сімейне життя з актором Кевіном Сілом. Та після розлучення режисерка виховувала їхню спільного сина Міло.

Перед смертю Лінн Шелтон мала роман з Марком Мероном, який і доправив її до клініки в Лос-Анджелесі, де вона померла.

Реакція Голлівуду

В останні роки Лінн Шелтон активно співпрацювала з акторкою Різ Візерспун. Саме вона зіграла одну з головних ролей у серіалі "Ранкове шоу". Тому Різ Візерспун не могла оминути увагою втрату.

"Я розбита новиною про смерть Лінн Шелтон. Така яскрава, талановита і душевна режисерка більше не з нами… Лінн розділила з нами так багато свого часу. Я відчуваю себе щасливою, що встигла попрацювати з нею над проєктами "Усюди жевріють пожежі" і "Ранкове шоу", – написала Різ Візерспун у мережі.

Режисер Джеймс Ганн написав у твіттері: "Спочивай з миром, Лінн Шелтон. Особливо таланта і справді приємна людина. Це жахливо і так, так сумно".

Акторка Олівія Вайлд також долучилась до віртуального прощання з Лінн Шелтон. Вона написала: "Лінн Шелтон була сильною. Такою хорошою, розумною і сміливою. І справді доброю. Моє серце з її родиною та друзями".

Lynn Shelton was a force. So good, so smart, and so brave. And really kind. Sending my heart to her family and friends. — olivia wilde (@oliviawilde) May 16, 2020

Бріа Грант також не стримувала розпачу, зазначивши, що саме Лінн Шелтон допомогла їй повірити у те, що вона може стати акторкою.