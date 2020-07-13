Британська танцівниця та блогерка Ніколь Теа, яка здобула популярність завдяки своїм роликам про вагітність, що поширювала на ютубі, померла. На час смерті їй було 24 роки.

Трагічну новину повідомила мама знаменитості на її особистій сторінці в інстаграмі. Вона розповіла, що разом із Ніколь загинув її ненароджений син, якого вона називала Рейн. Зірка пішла з життя в суботу, 11 липня. Причини смерті її рідні не називають.

Читайте також Померла акторка Келлі Престон – дружина Джона Траволти

З великим сумом я повинна повідомити вам, що Ніколь і її син, якого вона і її партнер Бога назвали Рейн, померли в суботу вранці,

– написала мати.

Ніколь мала велику аудиторію підписників в інстаграмі – понад 156 тисяч користувачів мережі. Вона з радістю ділилася з ними запальними танцювальними роликами, розповідала про вагітність. На її особистий ютуб-канал підписалося майже 85 тисяч людей. Відео переглядали декілька сотень тисяч разів та активно обговорювали у коментарях.

Мати Ніколь розповіла у дописі, що її донька запланувала декілька нових роликів на ютубі. Її партнер, вуличний танцівник Глобал Бога дозволив опублікувати ролики після смерті своєї обраниці.

Пропонуємо переглянути яскраві дописи, які з'являлися в інстаграм-профілі Ніколь та відео на її ютуб-каналі, яке було презентоване декілька годин тому.

Дивіться блог Ніколь Теа: відео