Померла співачка Бетті Райт – володарка Греммі та зірка соул

Американська співачка Бетті Райт померла 10 травня у віці 66 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Серед досягнень зірки – премія Греммі та золота платівка, яку вона отримала першою з жінок у музичній індустрії.

Про смерть Бетті Райт інформує CNN. Її близькі підтвердили інформацію у пресі, опублікувавши прощальні дописи на особистих сторінках у твіттері. Як повідомляється, співачка померла від раку.

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Племінниця Бетті Райт зізналася, що вона пішла з життя зранку 10 травня у власному будинку в Маямі. Вона також наголосила, що її смерть була раптовою й тепер дівчина відчуватиме провину за те, що так і не навідала тітку напередодні: "Моя тітка була легендою… Вона допомогла мені отримати перший оплачуваний досвід у музиці. Я не встигла побачити її минулого тижня, і це буде переслідувати мене".

Слід зазначити, що минулого тижня вокалістка Чака Хан публічно попросила помолитися за зіркову колегу. Судячи з усього стан Бетті Райт почав погіршуватися ще тоді.

My auntie was a legend.... she helped me get my first paychecks singing background..... and I didn’t make it to see you this past week and that’s going to haunt me .... R.I.P. Betty Wright pic.twitter.com/62fCg5crYh — #BELLA (@iBellaNIEMA) May 10, 2020

Бетті Райт почала співати з раннього дитинства, а свій дебютний сольний альбом My First Time Around випустила у віці 15 років. 1974 року зірка отримала Греммі за пісню Where Is The Love. Вона створила власний лейбл 1985 року після спаду в кар'єрі. За три роки Бетті Райт повернула прихильність публіки та записала золотий альбом Mother Wit.