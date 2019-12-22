Померла 30-річна Mama Cax – відома модель і зірка показів Ріанни

У Нью-Йорку померла перспективна американська модель Каксмі Брутус, більш відома за псевдонімом Mama Cax. На час смерті дівчині було всього 30 років.

Відповідну інформацію підтвердили родичі манекенниці та її представники. Останні дні життя Mama Cax провела в одному зі шпиталів Нью-Йорка, про що вона розповіла на інстаграм-сторінці. Модель скаржилась на сильний біль в животі та значні проблеми зі здоров'ям. Упродовж тижня модель, яка раніше лікувалась від раку, проходила обстеження, але подолати недугу їй так і не вдалось.

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Mama Cax провела останній тиждень у лікарні і, на жаль, померла у понеділок, 16 грудня... Було б применшенням назвати Cax бійцем. Як людина, що пережила рак, вона звикла брати на себе вирішення одразу декількох проблем. У свої останні дні вона боролася з властивою їй твердістю,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Чимало моделей вже встигли відреагувати на сумну новину. Пишнотіла манекенниця Тесс Голлідей зазначила, що було честю знати Mama Cax, дивитись за її розвитком та особливим сяйвом на подіумах. Модель Іскра Лоуренс також не стримувала смутку від новин про смерть колеги: "Немає жодних слів, щоб передати, наскільки я вдячна Богу, що знала тебе... Я буду зберігати спогади про Cax до того часу, поки ми колись знову не зустрінемось".



Померла модель Mama Cax / Instagram / @mamacax

Модель Mama Cax померла: що відомо про неї

Справжнє ім'я харизматичної манекенниці Mama Cax було Каксмі Брутус. Вона була родом із США, а більшу частину свого життя провела на Гаїті. У віці 14 років у зірки діагностували рак кісток і легень. Mama Cax перенесла кілька складних операцій, одна з яких завершилась ампутацією ноги.

Однак це аж ніяк не повпливало на прагнення американки стати моделлю. У 2017 році вона підписала перспективний контракт із агентством Jag Models. Відтоді запальна Mama Cax брала участь у фотосесіях брендів Becca Cosmetics, Olay, Chromat та ін. Чималу популярність їй принесла участь у щорічних показах білизни від Ріанни. Упродовж кількох років вона була зіркою Savage x Fenty та часто з'являлась у рекламних кампаніях бренду.

Окрім цього, Mama Cax була активною блогеркою. У мережі вона хизувалась результатами стильних зйомок та кадрами з відпочинку. ЯК це було – дивіться у підбірці LifeStyle 24.