Померла 37-річна Стефані Шерк: що відомо про американську акторку

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Стефані Шерк
Стефані Шерк / Gilbert Carrasquillo / FilmMagic

Відома канадська модель і актриса Стефані Шерк померла у віці 37 років. Наразі причина смерті невідома.

Про втрату Стефані повідомив її чоловік Деміан Бічир на сторінці в Instagram. За його словами, кохана померла "мирно".

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Це був важкий час в нашому житті, і я не знаю, скільки часу мені знадобиться, щоб подолати цей біль,
– написав Деміан.

Стефані Шерк здобула популярність завдяки моделінгу, після чого почала зніматися у серіалах  "Міст", "Теленовела", "C.S.I.: Кіберпростір", комедії з Джесікою Альбою "День святого Валентина" та інших проектах.

Останньою її роботою став фільм жахів "Прокляття", що виходить на екрани в січні 2020 році. У стрічці акторка знялася разом з коханим Деміаном Бічиром.

 

Додамо, подружжя познайомилося у 2010 році, а через чотири роки зіграли весілля. Спільних дітей у них не було.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Мода
Джерело: LifeStyle 24
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