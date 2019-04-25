Померла 37-річна Стефані Шерк: що відомо про американську акторку
Відома канадська модель і актриса Стефані Шерк померла у віці 37 років. Наразі причина смерті невідома.
Про втрату Стефані повідомив її чоловік Деміан Бічир на сторінці в Instagram. За його словами, кохана померла "мирно".
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Це був важкий час в нашому житті, і я не знаю, скільки часу мені знадобиться, щоб подолати цей біль,
– написав Деміан.
Стефані Шерк здобула популярність завдяки моделінгу, після чого почала зніматися у серіалах "Міст", "Теленовела", "C.S.I.: Кіберпростір", комедії з Джесікою Альбою "День святого Валентина" та інших проектах.
Останньою її роботою став фільм жахів "Прокляття", що виходить на екрани в січні 2020 році. У стрічці акторка знялася разом з коханим Деміаном Бічиром.
Додамо, подружжя познайомилося у 2010 році, а через чотири роки зіграли весілля. Спільних дітей у них не було.