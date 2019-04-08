Померла акторка Надя Регін – знаменита дівчина Джеймса Бонда

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Померла акторка Надя Регін – зірка фільмів про Джеймса Бонда
Померла акторка Надя Регін – зірка фільмів про Джеймса Бонда / Twitter / @007

Померла знаменита голлівудська акторка сербського походження Надя Регін. На час смерті одній із дівчат Джеймса Бонда було 87 років.

Сумною звісткою поділились представники популярної франшизи на офіційній сторінці у Twitter. Наразі причин смерті 87-річної Наді Регін не розголошують.

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"З жалем дізналися про смерть Наді Регін. Думками в цей сумний час ми з її сім'єю і друзями", – написали представники франшизи про Джеймса Бонда. 

Як відомо, сербська акторка Надя Регін двічі з'являлась у фіільмах про спеціального агента Джеймса Бонда. У 1963 році зірка виконала роль коханки шпигуна Керима Бея у кінострічці "З Росії з любов'ю", а вже за рік підкорювала глядачів у фільмі "Голдфінгер". В останньому – Надя Регін зіграла роль танцівниці Боніти, яка спокушає суперагента Джеймса Бонда. Партнером по знімальному майданчику був легендарний Шон Коннері, який зіграв "агента 007".

Окрім цих ролей, які принесли Наді Регін популярність в Голлівуді, зірка взяла участь у зйомках понад 40 телепроектів. Зокрема, акторка з'явилася у фільмах та серіалах "Чарівний меч", "Соло для Горобця", "Мертва хватка", "Святий", "Театр в кріслі", "Діксон з Док Грін", "Таємничий театр Едгара Уоллеса" і "Небезпечна людина".


Померла акторка Надя Регін ж зірка фільму про Джеймса Бонда / Showmasters Online

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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