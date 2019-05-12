Померла акторка Пеггі Ліптон – зірка серіалу "Твін Пікс"

У США померла відома акторка Пеггі Ліптон, яка зіграла одну з провідних ролей у серіалі "Твін Пікс". На час смерті знаменитості було 72 роки.

Як повідомляє ABC News, інформацію про смерть Пеггі Ліптон підтвердили родичі голлівудської акторки. За їхніми словами, зірка "Твін Піксу" тривалий час лікувалась від онкохвороби, однак попри всі зусилля одужати їй не вдалось. Померла Пеггі Ліптон 11 травня у Лос-Анджелесі в оточенні родини та близьких.

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Наші серця розбиті, бо Пеггі Ліптон померла сьогодні від раку. Її життя закінчилось, коли вона перебувала в оточенні доньок та племінниць. Ми щасливі, що були частинкою її буднів та багато часу проводили разом. Не можемо висловити словами весь біль, який відчуваємо зараз, адже Пеггі була і завжди буде нашим маяком світла. Вона назавжди залишиться частинкою нас,

– розповіли родичі акторки.

Наразі представники голлівудської зірки не розголошують, коли та де відбудеться прощання з Пеггі Ліптон.

Померла Пеггі Ліптон: біографія та фільмографія акторки

Свою акторську кар'єру Пеггі Ліптон розпочинала з модельної агенції "Ford Models". Та після того, як у 1964 році її родина переїхала до Лос-Анджелеса, красуня задумалась про зйомки в кіно. Пеггі підписала контракт із "Universal Pictures" та одразу ж з'явилась у телепроектах. Зокрема, найбільш успішними були її ролі у кінострічках "Загін "Стиляги", "Зміна особистості", "Листоноша", "Загарбники", "Блю", "Дорога на захід", "Секрети", "Справедливість Еммі", "Шпигунка", "Джекпот". Однак світову славу Пеггі Ліптон принесла одна з провідних ролей у серіалі "Твін Пікс", де акторка майстерно перевтілилась у Норму Дженнінгс.

За час своєї успішної роботи в Голлівуді акторка отримала не тільки мільйони прихильників, але й відзнаки. Так, у 1971 році вона здобула премію "Золотий глобус" у категорії найкраща жіноча роль. Окрім цього, Пеггі Ліптон зі своїми авторськими піснями потрапила до чарту Billboard.

Щодо особистого життя, то вона була одружена з Квінсі Джонсом, з яким виховувала двох доньок. Кідада та Рашида Джонс вирішили повторити успіх зіркової мами та стали акторками.