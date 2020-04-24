Померла акторка Ширлі Найт – зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

У США померла одна з відомих голлівудських акторок Ширлі Найт. На час смерті їй було 83 роки. Родичі кінозірки наголошують, що причиною смерті не був коронавірус.

Інформацію про смерть Ширлі Найт підтвердила її старша донька – акторка Кейтлін Гопкінс. У фейсбуці вона написала, що ще у березні 2020 року забрала маму з Лос-Анджелеса, щоб самоізолюватись на час карантину. У переддень смерті Ширлі Найт здійснила відеодзвінок до своїх друзів та родичів, відтак всі рідні дистанційно провели з нею час.

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Повідомляється, що зірка Голлівуду померла вранці 22 квітня від природних причин. Смерть Ширлі Найт наступила у маєтку її доньки в штаті Техас. Коли ж відбудеться прощання з акторкою – невідомо. Водночас прихильники та рідні не припиняють надсилати квіти до будинку Кейтлін Гопкінс.

Померла Ширлі Найт: коротка біографія

Ширлі Найт стала справжнім відкриттям для Голлівуду. Вперше вона зіграла у кіно у віці 19 років. Тоді Ширлі віддали непримітну роль у фільмі "Оленяча шкіра". Однак згодом акторку почали запрошувати в інші, більш успішні телепроєкти. Вже у 21 рік Ширлі Найт вперше номінували на премію Оскар у номінації "Найкраща другорядна роль" у кінострічці "Темрява нагорі сходів". Омріяну статуетку Ширлі Найт так і не отримала, однак згодом двічі стала володаркою Еммі.

Українським кіноманам Ширлі Найт теж добре відома. Акторка зіграла роль свекрухи Брі у "Відчайдушних домогосподарках". Окрім цього, Ширлі Найт можна побачити у таких фільмах, як "Центр світу", "Дім на пагорбі", "Кішка-привид", "Відкрите вікно", "Хлопчик на трьох", "Небо над моєю Луїзіаною", "На грані", "Краще не буває" та ін.

Щодо особистого життя, Ширлі Найт була двічі заміжня. Її обранцями стали сценарист Джон Гопкінс та актор Джин Перссон. Від першого шлюбу вона виховувала двох доньок – Кейтлін і Софі.