Померла Алла Клішта: біографія та фото вбитої зірки "Україна має талант"

Сьогодні, 7 червня, західні та українські ЗМІ сколихнула інформація: у Німеччині жорстоко вбили українку Аллу Клішту. Яким було життя танцівниці та що відомо про її смерть – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Вбивство Алли Клішти: що відомо про злочин

Ще наприкінці квітня 2019 року колеги Алли Клішти повідомили про зникнення дівчини. Танцівниця не прийшла на запланований виступ у Франкфурті та не відповідала на численні дзвінки, тому знайомі українки звернулись до правоохоронців.

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Дівчину знайшли 18 травня на південному заході Німеччини. Зловмисник спершу жорстоко вбив Аллу Клішту, після чого намагався приховати злочин, викинувши її тіло у Рейн. Наразі поліцейські не розголошують деталей. У ЗМІ довідались, що правоохоронці підозрюють 30-річного екс-бойфренда українки.

Померла Алла Клішта: біографія та фото

Перспективна танцівниця емігрувала до Німеччини у досить юному віці. На це в Алли Клішти було кілька причин, зокрема, її родині бракувало грошей, оскільки батьки вийшли на пенсію. Окрім цього, українка прагнула добре заробляти завдяки своєму хобі, що було складно в Україні. Тому Алла Клішта зібрала речі та, не повідомивши нікого про переїзд, емігрувала до Німеччини. Батьки дізнались про її рішення тільки після того, як вона вже була за кордоном.

Мої батьки вийшли на пенсію, тому стало дуже важко матеріально. Я прийняла рішення поїхати за кордон... Але бачити рідних завдяки телефону дуже складно, бо хочеться обійняти, поцілувати. Сумую за близькими та знайомими,

– розповідала Алла Клішта.

Поїздку до Німеччини вона здійснила у складі танцювального колективу. Після його розпаду Алла Клішта опанувала інше мистецтво – розкручування обручів. Сталось це зовсім спонтанно: українка знайшла за лаштунками сцени інвентар та придумала створити програму, в якій поєднає акробатику, танці та жонглювання. І це Аллі Клішті вдалось. Вона є рекордсменом України за кількістю одночасно розкручених обручів: танцівниця прокрутила 102 хула-хупа, вага яких становила 20 кілограмів.

За кордоном Алла Клішта активно виступала із власною шоу-програмою. Та якщо в Німеччині дівчина була вже дуже відомою, на Батьківщині вона прославилась завдяки розважальному проекту "Україна має талант". Окрім цього, Алла Клішта виступала на аналогічному шоу в Румунії та Німеччині.

Як Алла Клішта виступала на "Україна має талант": дивіться відео

Фото Алли Клішти – зірки "Україна має талант"

Також Алла Клішта активно вела свій блог у мережі, де публікувала чимало фото з гастролей та приватного життя. Однак після смерті на Twitter-сторінці українки можна побачити, що безліч файлів були видалені. Ймовірно, це зробили правоохоронці на час слідства. Водночас на її Instagram-профілі залишились всі фото. Що публікувала Алла Клішта – дивіться в галереї.



Фото Алли Клішти / Instagram / @allaklyshta