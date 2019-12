Померла Аллі Вілліс – авторка культового саундтреку серіалу "Друзі"

У США померла композиторка, лауреатка премії "Греммі" та номінантка "Еммі" Аллі Вілліс, яка відома створенням пісні "Iʼll Be There for You" для серіалу "Друзі". Причиною у 73 роки смерті стала зупинка серця.

Про це повідомляє видання Variety. Авторка пісень Аллі Вілліс написала культову композицію дуету The Rembrandts "I'll Be There for You", яка стала музичною темою вступної заставки серіалу "Друзі".

Що цікаво, у 2018 році Аллі Вілліс потрапила до Зали Слави авторів пісень. Також композиторка прославилася завдяки співпраці з гуртом Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys і The Pointer Sisters.

З колективом Earth, Wind & Fire Вілліс випустила такі пісні: "Boogie wonderland", "September" і "In the stone". Аллі два рази ставала лауреатом премії "Греммі" за музику до мюзиклу "Квіти лілових полів" і фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз".

