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Померла Аллі Вілліс – авторка культового саундтреку серіалу "Друзі"

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Аллі Вілліс / Фото з відкритих джерел

У США померла композиторка, лауреатка премії "Греммі" та номінантка "Еммі" Аллі Вілліс, яка відома створенням пісні "Iʼll Be There for You" для серіалу "Друзі". Причиною у 73 роки смерті стала зупинка серця.

Про це повідомляє видання Variety. Авторка пісень Аллі Вілліс написала культову композицію дуету The Rembrandts "I'll Be There for You", яка стала музичною темою вступної заставки серіалу "Друзі".

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Що цікаво, у 2018 році Аллі Вілліс потрапила до Зали Слави авторів пісень. Також композиторка прославилася завдяки співпраці з гуртом Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys і The Pointer Sisters.

З колективом Earth, Wind & Fire Вілліс випустила такі пісні: "Boogie wonderland", "September" і "In the stone". Аллі два рази ставала лауреатом премії "Греммі" за музику до мюзиклу "Квіти лілових полів" і фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз".

Пісня "I'll Be There for You": слухайте тут

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати
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