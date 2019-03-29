Померла Аньєс Варда: біографія та фільмографія режисерки

Всесвітньовідома режисерка, сценаристка і продюсерка Аньєс Варда померла 29 березня. Причиною смерті став рак молочної залози

Режисерку часто пов'язували із французькою "новою хвилею" та феміністичним рухом. У 2015 році Аньєс Варда отримала Почесну "Золоту пальмову гілку" 68-го Каннського кінофестивалю, і стала першою жінкою, що отримала цю нагороду.

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Біографія Аньєс Варди

Аньєс Варда народилася 30 травня 1928 року в Брюсселі. Спершу Варда розвивалась, як фотограф і доволі успішно.

Досить швидко створивши собі репутацію першокласного фотографа, Варда стала офіційним фотографом Театрального фестивалю в Авіньйоні і Національного народного театру, а потім продовжила кар'єру як фотожурналіст.



Аньєс Варда на кінофестивалі у Маракеші

Працювала фотографом для модних журналів і реклами на Кубі, в Китаї і Іспанії. Її перша персональна виставка відбулася у 1954 році.

Фільмографія режисерки

Фільм "Одна співає, інша ні" розповідає історію життя двох молодих жінок, яких звела доля у 1962 році, а через 14 років вони зустрілися знову, згадуючи прожиті роки. Фільм "Щастя" став одним із найвідоміших у творчому доробку Варди.

Трейлер фільму "Щастя":

У 1984 році Варда випустила фільм "Без даху, поза законом" про молодої бродягу, на ім'я Мона.

Трейлер до фільму "Без даху, поза законом":

У 1998 році Аньє Варда поставила автобіографічну документальну стрічку "Узбережжя Аньєс", я якому розповідає про себе, починаючи із раннього дитинства, яке минуло у Бельгії. Режисерка використовує відеоінтерв'ю та хроніку, старі фотографії та інсталяції, інсценування сцен із власного життя та фільмів, а також анімацію.



Кадр фільму "Узбережжя Аньєес"