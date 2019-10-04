Померла Дайан Керролл – американська співачка та актриса

Американська співачка та акторка Дайан Керролл померла на 85-му році життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Кар’єра Каролл охоплює шість десятиліть і зруйнувала чимало упереджень до темношкірних артистів.

Зірка серіалу "Династія" Керролл померла після тривалої боротьби з раком молочної залози, повідомила її донька, продюсерка-журналістка Сюзанна Кей, пише The Hollywood Reporter.

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Чим відома Дайан Керролл

Керролл відома тим, що з'явилася у ранніх голлівудських фільмах з темношкірими акторами на першому плані – "Кармен Джонс" (1954) та "Поргі і Бесс" (1959).

Окрім того, у 1962 році Керролл увійшла в історію як перша темношкіра жінка, що стала лауреаткою премії "Тоні". Цю премію присуджують за досягнення в галузі американського театру.

Після цього Керролл ї зіграла головну роль у ситкомі NBC "Джулія" (1968-1971). Він став першим телевізійним шоу, де афроамериканська жінка зображена не стереотипно.



Дайан Керрол у ситкомі "Джулія" / Фото munaluchibridal

З 1984 по 1987 рік Керролл грала Домінік Деверо у праймтайм мильній опері ABC "Династія", тим самим ставши першою темношкірою акторкою в ролі злодійки у праймтайм мильній опері.

У 1975 році Керролл номінувалася на "Оскар" в категорії "Краща жіноча роль за головну роль" у драмі "Клодін".

Загалом за свою кар'єру вона 5 разів номінувалася на "Еммі" та тричі – на "Золотий глобус" (вигравши в 1969 році за ситком "Джулія"). У 1990 році Керролл була удостоєна іменної зірки на голлівудській "Алеї слави".

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Ранні роки Керролл

Керролл народилася у Бронксі (Нью-Йорк), а виросла в Гарлемі. Дитиною майбутня зірка займалася співом і танцями.

Освіту Керролл отримала у вищій школі акторської майстерності у Мангеттені. І вже у 18 років дебютувала на телебаченні: виступила в ігровому шоу на DuMont, що вже не існує в мережі мовлення. Тоді Керрол отримала головний приз у розмірі тисячі доларів.



Керролл у віці 15 років / splendidhabitat

Дебют на великому екрані

На великому екрані Керролл дебютувала у 1954 році з другорядною роллю в мюзиклі "Кармен Джонс". У ньому зіграла подругу героїні Дороті Дендрідж.

Водночас Керролл дебютувала на сцені Бродвею в мюзиклі "Будинок квітів".

У 1959 році вона знялася в музичному фільмі "Поргі і Бесс", проте номери Керролл дублювала оперна співачка Лоулі Джин Норман.

Через 2 роки Керролл вона знялася з Сідні Пуатьє у фільмі "Паризький блюз". А наступну роль на великому екрані зіграла лише 6 років у драмі "Поквап захід".

Успіх і скандал

Водночас Керролл досягла успіху на театральній сцені, ставши першою темношкірою акторкою, яка виграла премію "Тоні" за головну роль у мюзиклі No Strings.

Коли в Голлівуді вирішили екранізувати мюзикл, Керролл відмовили в ролі на користь білошкірої актриси Ненсі Кван. Через це Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення погрожувала студії Warner Bros. бойкотом фільму. Тож стрічку так і не зняли.

З 1968 по 1971 рік Керролл виконувала головну роль у ситкомі NBC "Джулія". Завдяки цьому вона стала першою темношкірою актрисою з власним телешоу на американському телебаченні, де на відміну від своїх попередників була головним персонажем, а не прислугою або покоївкою.



Дайан Керрол з колежанками по серіалу "Династія" / pinterest

"Перше темношкіре стерво на телебаченні"

Роль у "Джулії" також принесла актрисі "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі" в 1969 році. Коли ситком завершився у 1974 році, Керролл повернулася до драматичних ролей. Вона знялась у фільмі "Клодін", за що була номінована на "Оскар". Таким чином Керролл стала лише четвертою темношкірою актрисою, номінованою на премію в за кращу жіночу роль.

Проте після таких успішних досягнень Керролл зіграла лише кілька другорядних ролей на великому екрані. При цьому залишалась активною на телебаченні. У 1976 році вона спробувала повернутися на телебачення з власним вар'єтешоу на CBS. Проте шоу тривало всього 4 епізоди.

У 1984 році Керролл приєдналася до акторського складу праймтайм мильної опери ABC "Династія". Заграла роль Домінік Деверо – зведеної сестри персонажа Джона Форсайта, а також ворога для Алексіс (заграла Джоан Коллінз). Таким чином Керрол стала першою темношкірою акторкою, що зіграла злодійку в праймтайм мильній опері.

Після дебюту в шоу Керролл в інтерв'ю журналу People заявила: "Я хочу бути першим темношкірим стервом на телебаченні".

Дивіться відео з першою появою Керрол у "Династії"

Загалом Керролл з'явилася в 72 епізодах, перш ніж піти з серіалу в 1987 році. Актриса також зіграла свою роль у спінофф "Династія 2: Сім'я Колбі" на періодичній основі в період 1985-86 років.

З 1989 по 1993 рік Керролл періодично з'являлася в ситкомі "Інший світ" та отримала ще одну номінацію на "Еммі". Наступну роль Керрол зіграла синдикованому серіалі "Самотній голуб".

У 1996 році Керролл зявилась у головній ролі в канадському виробництві мюзикла "Бульвар Сансет", а в 1997 році з'явилася у фільмі "Притулок Єви" з Деббі Морган і Джерні Смоллетт.



Дайан Керролл / news8000.com/

Завершення кар’єри

У наступні роки Керролл продовжувала кар'єру на сцені, а на екрані періодично з'являлася в серіалах "Половинка і половинка", "Сильні ліки", "Їжа для душі" та "Анатомія пристрасті". За роль в останньому серіалі актрису номінували на "Еммі".

З 2009 по 2014 рік Керролл також періодично з'являлася в серіалі USA Network "Білий комірець"

Особисте життя

Керролл 4 рази була заміжня. У 1960 році від першого чоловіка народила доньку. Потім була заручена з Сідні Пуатьє, але до весілля справа так і не дійшла.

Керролл пройшла успішний курс лікування від раку молочної залози, ставши після цього активісткою в боротьбі з цією хворобою. Проте недуга таки виявилася сильнішою.