Померла Діана Петриненко – легенда української опери

В суботу ввечері, 17 листопада, померла легендарна українська оперна співачка Діана Петриненко. Артистки не стало у віці 88 років.

Про смерть артистки на своїй сторінці у Facebook сповістив режисер Сергій Проскурня.

"Щойно відійшла у вічність Діана Петриненко... матуся Тараса... Діаночка... люблю", – написав режисер.

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Діана Петриненко народилася 8 лютого 1930 року в селі Білоусівці на Черкащині. Закінчила Київське музичне училище і Київську консерваторію (1955), клас професора М. Єгоричевої.

У 1958-1961 роках Діана Петриненко була аспірантом консерваторії. У 1955-1958 роках – солісткою (сопрано) Державної хорової капели "Думка", в 1962-1988 роках – солісткою Київської філармонії. А з 1991 року Петриненко була професором Київської консерваторії.

Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка (1972). Гастролювала у США, Канаді, Італії, Франції, Японії, Угорщини, Фінляндії.

Зазначимо, що Діана Петриненко є матір’ю відомого українського співака Тараса Петриненка.

Виступ Діани Петриненко у складі хору студентів Київської консерваторії: дивіться відео