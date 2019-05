Померла Доріс Дей – легендарна голлівудська акторка

Ікона Голлівуду та символ "золотих" 50 – 60 років: у США оплакують смерть акторки Доріс Дей. Зірка померла у віці 97 років.

Інформацію про смерть акторки підтвердили її менеджери, повідомляє The Independent. За словами менеджерів, голлівудська зірка Доріс Дей померла у своєму маєтку в Каліфорнії в оточенні найближчих родичів. Сталось це у понеділок, 13 травня.

Окрім цього, згідно з офіційним повідомленням, 97-річна Доріс Дей "була мала чудове здоров'я, як для свого поважного віку, до недавнього часу, коли у неї діагностували пневмонію". Ймовірно, саме це й стало причиною смерті голлівудської акторки.

Померла Доріс Дей: біографія акторки

Хоч батьки Доріс Дей (справжнє ім'я – Доріс Мері Енн Каппельгофф) не мали жодного стосунку до світу шоу-бізнесу, вона ще змалку знала, що стане акторкою. Все тому, що її назвали на честь зірки німого кіно – Доріс Кеньйон, яка була кумиром матері.

У підліткові роки акторка намагалась всіляко реалізувати свій творчий потенціал: вона почала вивчати танці, однак травма після аварії завадила продовжувати це, та до останніх днів життя співала. Турне з оркестром Леса Брауна та один з її найуспішніших треків "My Dreams Are Getting Better All The Time" привели Доріс Дей у Голлівуд.

За час своєї багатої кар'єри акторка співпрацювала із найуспішнішими кінокомпаніями та знялась у 35 фільмах. Зокрема, "Роман у відкритому морі", "Людина, яка занадто багато знала", "Посунься, люба", "Лихо Джейн", "Інтимна розмова", "Улюбленець вчительки". Доріс Дей отримала світову славу та завоювала титул найрозкішнішої жінки-ікони Голлівуду 1960-их років. За талановиту гру вона отримала низку престижних нагород, серед яких – премія Grammy Lifetime Achievement Award і премію Legend Award від Товариства співаків. Окрім цього, Доріс Дей була номінована на Оскар за участь у фільмі "Інтимна розмова".