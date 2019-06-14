Померла актриса серіалу "Багаті також плачуть" Едіт Гонсалес: деталі

Мексиканська актриса Едіт Гонсалес померла у 54-річному віці. Акторка запам'яталася усім телеглядачам своєю роллю у відомих телесеріалах 1990-х років "Багаті також плачуть" і "Дика Роза".

Народилася Гонсалес у 1964 році в місті Монтеррей в Мексиці. Вона з дитинства знімалася у кіно, але найбільшу популярність їй приніс серіал "Багаті також плачуть", в якому 15-річна дівчина зіграла роль Марісабель Сальватьєрра.

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Ролі у кіно

Вперше у кіно потрапила в 5 років завдяки старшому братові. Він брав 5-річну Едіт на демонстрації і страйки, де в один прекрасний день вони потрапили на зйомки телепрограми "Завжди в неділю з Раулем Веласко". Там дівчинку помітили продюсери і запросили в кіно. І вже у 1969 році вона дебютувала в мексиканському кінематографі.

Акторка знялася в таких багатосерійних фільмах як "Король горил", "Фабриканти паніки", "Прощай, Лагунілья, прощай", "Пекельна пастка", "Спіймані", "Гравець", "Спільники пекла", "Салон-Мехіко" і серіалах "Дика Роза" і "Золота клітина".

Хвороба акторки

Причиною смерті Едіт став рак яєчників. Гонсалес боролася з онкологічною хворобою упродовж останніх трьох років. Померла відома акторка 13 червня в лікарні Монтеррей, що у Мексиці.



Едіт Гонсалес

Про захворювання раком Едіт повідомила всім у 2016 році. Вона перенесла низку операцій, в яких їй видалили яєчники, матку та лімфатичні вузли. Після хіміотерапій її стан покращився. Однак декілька місяців тому її стан погіршився.



Едіт Гонсалес та Лоренсо Лосо

У 2004 році вона народила дочку Констанцу від мексиканського політика Сантьяго Крила, у вересні 2010 року вона вийшла заміж за Лоренсо Ласо Маргайна. В Едіт залишилася 14-річна донька від першого шлюбу. За декілька годин до смерті, акторка опублікувала світлину зі своєю донечкою в Instagram, на якій вони обоє посміхаються.