Померла Ешлі Массаро – 39-річна модель Playboy

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Померла Ешлі Массаро - деталі смерті моделі Playboy Ешлі Массаро
Ешлі Массаро / Instagram / @ashleymassaro

Американська модель та зірка Playboy Ешлі Массаро померла у віці 39 років. Причини смерті наразі невідомі.

39-річну Ешлі знайшли у несвідомому стані у себе вдома на Лонг-Айленді і терміново госпіталізували, але через деякий час лікарі констатували її смерть. Про це повідомляє видання CNN.

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Додамо, що у Массаро залишилася 19-річна донька Алексіс. Крім того, у січні жінка ніби передбачила свою смерть та залишила таку публікацію у себе в Instagram: "Ті, хто померли вчора, мали плани на цей ранок. І ті, хто помер цього ранку, мали плани на вечір. Не приймайте життя, як даність. В одну мить все може змінитися. Тому частіше прощайте і любіть всім серцем. У вас може більше ніколи не бути шансу".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

Ешлі починала кар'єру гімнасткою і учасницею конкурсів краси. Вона стала власницею титулів Miss Hawaiian Tropic USA 2002 і Miss Hawaiian Tropic Canada 2005, згодом дебютувала у рестлінг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

У квітні 2007 року Ешлі Массаро з'явилася на обкладинці журналу Playboy. Вона закінчила кар'єру рестлера в 2008 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

 

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Теги: LifeStyle Втрати Мода Playboy Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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