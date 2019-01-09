Померла головна редакторка журналу Vogue – 105-річна Бабс Сімпсон

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Померла Бабс Сімпсон - головна редакторка Vogue померла у 105 років
Бабс Сімпсон

У США померла легендарна редакторка популярного журналу Vogue Бабс Сімпсон. Жінці було 105 років.

Про це пише видання The New York Times. Бабс, яка працювала в журналі близько 25 років, померла у місті Рай в штаті Нью-Йорк у понеділок, 7 січня.

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За словами чинного редактора Vogue USA Анни Вінтур, робота Бабс Сімпсон в глянці стала справжнім проривом для свого часу.

Вона знімала нарівні з Ернестом Хемінгуеєм і Мерилін Монро просте чорне плаття і звичайний костюм, розкриваючи їх індивідуальність так, ніби це були відомі особистості,
– наголосила Вінтур.


Бабс Сімпсон одягала Мерилін Монро у її останній фотосесії / Vogue

Після відходу з Vogue в 1972 році Бабс Сімпсон працювала в журналі "House & Garden" до закриття видання в 1993 році.

бабс сімпсон
Бабс Сімпсон / Vogue

У 2012 році Бабс Сімпсон знялася в документальному фільмі "In Vogue: The Editor's Eye". У стрічці колишні і діючі редактори Vogue USA Анна Вінтур, Поллі Меллен, Каміла Никерсон, Джейд Хобсон та інші розповідають про те, як відбувається підготовка номера, як робляться зйомки і редакторські матеріали.

"In Vogue: The Editor's Eye": дивіться фільм

 

Теги: LifeStyle Мода Втрати
Джерело: Lifestyle
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