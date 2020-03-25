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Померла Інна Макарова – зірка радянського фільму "Дівчата"

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Померла Інна Макарова – акторка з фільму "Дівчата" / www.belnovosti.by

Зірка радянського кіно Інна Макарова померла 25 березня. На час смерті знаменитій акторці було 93 роки.

Про втрату повідомила її донька Наталя Бондарчук. Наразі невідомо, коли відбудеться прощання з Інною Макаровою. 

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У російських ЗМІ зазначають, що на початку березня 2020 року зірка радянського кіно була госпіталізована у Москві. Деталей про здоров'я Інни Макарової не розголошували, однак журналісти зазначали, що стан акторки вкрай важкий. Донька акторки Наталя Бондарчук підтвердила цю інформацію, зазначивши, що її мама хворіла та багато часу проводила у клініці. 

Померла Інна Макарова: що відомо про акторку

Українським глядачам добре відома Інна Макарова. Зірка радянського кіно знялась у ролі Наді в знаменитій комедії "Дівчата".


Померла акторка Інна Макарова / Кадр з фільму "Дівчата"

Чималу популярність їй також принесли зйомки у фільмах "Справа Румянцева", "Молода гвардія", "Сільський лікар" та ін. За свою багаторічну кар'єру талановита Інна Макарова постала у понад 50 кінострічках. 

Востаннє на знімальний майданчик вона приходила у 2015 році. Тоді Інна Макарова знімалась у фільмі "Таємниця Снігової королеви".

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Втрати Новини Росії
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