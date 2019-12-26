Померла легендарна режисерка театру "Современник" Галина Волчек

Сьогодні, 26 грудня, на 86 році пішла з життя народна артистка СРСР Галина Волчек . Кілька днів тому жінку госпіталізували з двостороннім запаленням легень. За кілька днів після лікування у художнього керівника московського театру "Современник" розвинулася атрофія головного мозку. Врятувати їй життя медикам так і не вдалося.

У віці 86 років раптову хворобу не поборола радянська театральна режисерка та акторка Галина Волчек. Про це сьогодні повідомило інформаційне агентство ТАРС, посилаючись на пресслужбу московського театру "Современник".

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У вівторок, 24 грудня, директор театру Ігор Попов оголосив, що іменита режисерка потребує термінового лікування. Колеги зізналися, що Галина Волчек мала проблеми з легенями. У Боткінській лікарні її підключили до апарату штучної вентиляції легень. За прогнозами, підтримки дихання артистка потребувала б близько тижня.



Режисерка Галина Волчек / ТАРС

Днями на офіційній сторінці театру "Современник" заспокоїли прихильників, стверджуючи, що Галина Волчек почувається стабільно. Проте прогнози лікарів не справдилися і сьгодні, 26 грудня, Галина Волчек померла у зв'язку з розвитком атрофії головного мозку.

Знаменитому художньому керівникові 19 грудня виповнилося 86 років.