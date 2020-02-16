Померла Лінн Коен – акторка серіалу "Секс у великому місті"

Американська акторка, зірка серіалу "Секс у великому місті" Лінн Коен померла у віці 86 років. Про смерть артистки повідомив її менеджер Джош Пульц.

Лінн Коен, відома за роллю економки та няні Магди в серіалі "Секс і місто", померла в п'ятницю, 14 лютого, в Нью-Йорку. Її серце зупинилося на 87-ому році життя. Причина смерті наразі невідома. Про це повідомляє видання The Guardian.

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В 1970-х роках вона почала свою акторську кар'єру. Тоді Коен грала в театральних виставах. В 1990 році відбувся її дебют на Бродвеї.

Лінн знялася в таких фільмах, як "Загадкове вбивство в Манхеттені" Вуді Алена, "Голодні ігри", "Крізь Всесвіт", "Мюнхен" та інших.

Найвідомішою Коен є за роллю економки Магди в популярному серіалі НВО "Секс у великому місті". Пізніше вона повторила свою роль в обох частинах цього фільму. Разом із нею знімалися Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Кім Кетралл.



Лінн Коен / Фото: Getty Images

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