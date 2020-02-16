24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Померла Лінн Коен – акторка серіалу "Секс у великому місті"

1
Лінн Коен / Фото: Getty Images

Американська акторка, зірка серіалу "Секс у великому місті" Лінн Коен померла у віці 86 років. Про смерть артистки повідомив її менеджер Джош Пульц.

Лінн Коен, відома за роллю економки та няні Магди в серіалі "Секс і місто", померла в п'ятницю, 14 лютого, в Нью-Йорку. Її серце зупинилося на 87-ому році життя. Причина смерті наразі невідома. Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також: Ефірний час – обмежений: організатори Оскара-2020 пояснили, чому не вшанували пам'ять Люка Перрі

В 1970-х роках вона почала свою акторську кар'єру. Тоді Коен грала в театральних виставах. В 1990 році відбувся її дебют на Бродвеї.

Лінн знялася в таких фільмах, як "Загадкове вбивство в Манхеттені" Вуді Алена, "Голодні ігри", "Крізь Всесвіт", "Мюнхен" та інших.

Найвідомішою Коен є за роллю економки Магди в популярному серіалі НВО "Секс у великому місті". Пізніше вона повторила свою роль в обох частинах цього фільму. Разом із нею знімалися Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Кім Кетралл.

Лінн Коен
Лінн Коен / Фото: Getty Images

Секс у великомі місті – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

 

Прогноз погоди на 16 лютого: прийшла справжня весна
сьогодні
3238
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Кіно Втрати LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2310
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8049
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 14974
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 2945
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 10047
Новини
Більше новин
Залиште відгук