Померла мама легендарної телеведучої Опри Уінфрі

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Опра Уінфрі
Опра Уінфрі / www.gettyimages.com

Знаменита американська телеведуча та громадський діяч Опра Уінфрі втратила матір Верніту Лі. Мама королеви телебачення померла у віці 83 років.

Верніта Лі померла 22 листопада, не доживши трьох днів до Дня матері. Відомо, що похорон вже відбувся. Про це повідомляє видання TMZ.

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До слова, стосунки Опри і її матері не були надто легкими. Уінфрі пережила складне дитинство: її батьки не були одруженими. Верніта народила Опру у 18 років і не мала змоги доглядати за дитиною. Відтак, за виховання дівчинки взялася її сувора бабуся. Матір знаменитості вирішила забрати дочку, коли їй було 6 років. Однак маленька сприйняла її за незнайомку. 

Згодом під опікою матері трапилися трагічні події: у 9 років Опру зґвалтували, а в 14 вона завагітніла. Незадовго після народження дитина померла. Тоді маленька Уінфрі втекла до батька і припинила спілкування з мамою.

Так, вони разом пройшли складні часи і лише за багато років потому, коли Опра Уінфрі стала знаменитою телеведучою, вона налагодила стосунки з матір'ю.

 

Теги: LifeStyle Опра Уінфрі Втрати
Джерело: Lifestyle
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