Померла мама легендарної телеведучої Опри Уінфрі

Знаменита американська телеведуча та громадський діяч Опра Уінфрі втратила матір Верніту Лі. Мама королеви телебачення померла у віці 83 років.

Верніта Лі померла 22 листопада, не доживши трьох днів до Дня матері. Відомо, що похорон вже відбувся. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:Історії успіху. Опра Вінфрі – королева телебачення

До слова, стосунки Опри і її матері не були надто легкими. Уінфрі пережила складне дитинство: її батьки не були одруженими. Верніта народила Опру у 18 років і не мала змоги доглядати за дитиною. Відтак, за виховання дівчинки взялася її сувора бабуся. Матір знаменитості вирішила забрати дочку, коли їй було 6 років. Однак маленька сприйняла її за незнайомку.

Згодом під опікою матері трапилися трагічні події: у 9 років Опру зґвалтували, а в 14 вона завагітніла. Незадовго після народження дитина померла. Тоді маленька Уінфрі втекла до батька і припинила спілкування з мамою.

Так, вони разом пройшли складні часи і лише за багато років потому, коли Опра Уінфрі стала знаменитою телеведучою, вона налагодила стосунки з матір'ю.