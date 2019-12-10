Померла Марі Фредрікссон – солістка легендарного гурту Roxette

10 грудня світ сколихнула несподівана новина: померла знаменита співачка Марі Фредрікссон, яка очолювала гурт Roxette. На час смерті артистці було 61.

Відповідну інформацію підтвердили представники популярного колективу, передає VG. За їхніми словами Марі Фредрікссон померла 9 грудня після лікування. Яка недуга призвела до смерті знаменитої артистки – її представники не розголошують.

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"Ми з великим сумом мусимо оголосити, що однієї з наших найбільших і найулюбленіших співачок немає. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня внаслідок попередньої хвороби", – написав у мережі менеджер Марі Дімберг.

На новину про смерть артистки відреагував музикант колективу Roxette, який зазначив, що все відтепер різко змінилось та не буде, як колись. Водночас родичі Марі Фредрікссон відмовляються від будь-яких коментарів.

Ймовірна причина смерті

У західних ЗМІ підозрюють, що причиною смерті артистки могла бути онкохвороба, яку лікарі виявили у 2002 році. За словами медиків, у Марі Фредрікссон була пухлина мозку, яка давала їй всього 20-25% шансу на життя. Проте невтішні прогнози не повпливали на солістку Roxette: вона наполегливо розпочала курс лікування в одній зі шведських клінік. Згодом Марі Фредрікссон заявила, що подолала рак, однак має ускладнення через хіміотерапію. Всі переживання співачка описала у своєму альбомі The change, який вийшов у 2004 році.

Згодом колега Марі по гурту Пер Гессле розповів: "Рак не повернувся. Але вона майже осліпла на одне око, почалися проблеми з ногами, вона практично не могла ходити". Саме тому колектив припинив концертну діяльність.

Наразі офіційна причина смерті 61-річної Марі Фредрікссон невідома.

Померла солістка гурту Марі Фредрікссон: що про неї відомо

Гурт Roxette був заснований ще у 1986 році. Колектив після оприлюднення перших же треків отримав світову славу та став одним із найуспішніших у Швеції. За час існування музиканти та їхня солістка Марі Фредрікссон продали понад 75 мільйонів записів пісень та неодноразово очолили список популярних чартів.

Водночас Марі Фредрікссон розвивалась і як сольна співачка. У 2013 році вона випустила сольний альбом із назвою NU. Всі треки вокалістка записала рідною шведською мовою, однак від цього композиції стали ще більш популярними.

Щодо особистого життя, то з 1994 року Марі Фредрікссон була щасливо заміжня з Мікаелем Больосом. Подружжя мало свій маєток, розташований неподалік Стокгольму. Зіркова пара виховувала двох дітей.