Померла солістка гурту Roxette: біографія Марі Фредрікссон

Солістка популярного шведського гурту Roxette Марі Фредрікссон померла 9 грудня у 61-річному віці. З 2002 до 2005 року артистка хворіла на рак головного мозку. Наразі офіційна причина смерті невідома.

Померла Марі Фредрікссон: біографія легендарної співачки

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Марі Фредрікссон, яка є єдиною власницею 5 нагород "Найкраща рок-співачка Швеції", здобула світову популярність як солістка популярного гурту Roxette. Також вона брала участь у записі сольних альбомів Пера Гессле та шведської групи Gyllene Tider.

У дитинстві Марі, що народилася 30 травня 1958 року в місті Есше, була п'ятою, наймолодшою ​​дитиною в бідній сім'ї. Батьки важко працювали, щоб звести кінці з кінцями, а майбутня зірка часто залишалася на самоті. Коли їй виповнилося 4 роки, сім'я переїхала в село Естра-Юнгбю.

Останні роки співачка жила у районі Юршхольм в Стокгольмі. Марі була заміжня за Мікаелем Боіошем, з яким вона познайомилася в Австралії в 1991 році під час гастрольного туру Roxette Join the Joyride Tour. У подружжя є двоє дітей – дочка Юсефін і син Оскар.

Інформацію про смерть співачки 9 грудня 2019 року підтвердили представники популярного гурту. Повідомляється, що Марі Фредрікссон померла після лікування. Однак, якої точно хвороби, наразі невідомо,

Що відомо про хворобу солістки гурту Roxette

Співачка повідомила про те, що страждає від пухлини головного мозку, у 2002 році. 11 вересня Марі повернулася з ранкової пробіжки і відчула себе погано – вона зомліла і вдарилася головою об раковину у ванній кімнаті. Тоді у лікарні у неї виявили пухлину. Протягом декількох років Фредрікссон була у реабілітації, згодом лікарі офіційно повідомили у 2005 році, що вона одужала. У 2009 гурт продовжив гастролі, однак тоді було скорочене число концертів.



Померла солістка гурту Roxette Марі Фредрікссон / Getty Images

Додамо, коли співачка проходила курс хіміотерапії, вона займалася малюванням з усією пристрастю. Згодом в галереї Doktor Glas в Kungsträdgården були виставлені її 24 малюнки деревним вугіллям, а потім була випущена однойменна книга з репродукціями картин.

Після хвороби Марі вперше заспівала для сольного альбому Пера Гессле Mazarin у 2003. Фредрікссон записала бек-вокальну партію для пісні På promenad genom stan. У 2013 році вона випустила сольний альбом із назвою NU.

Історія гурту Roxette

Назва гурту походить від назви пісні гурту Dr. Feelgood. Марі Фредрікссон і Пер Гессле створили Roxette в 1986 році. У 1989 пісня The Look принесла групі світову славу. За свою історію продали близько 75 мільйонів примірників своїх альбомів по всьому світу. Чотири пісні Roxette займали перше місце в американських чартах Billboard.

Roxette – Listen To Your Heart: слухайте пісню

"Ці 30 років були фантастичними! Я не відчуваю нічого, крім радості і щастя, коли згадую про світові турне Roxette... Я особливо пишаюся тим, що змогла повернутися на сцену в 2009 році після моєї важкої хвороби", – раніше заявляла солістка.