Померла Марі Фредрікссон: хіти світової легенди музики

Знаменита шведська співачка Марі Фредрікссон померла 9 грудня 2019 року у віці 61 року. Прихильники зірки знають її як солістку поп-рок дуету Roxette, яка з 1986 року разом з Пером Гессле дарувала світу чимало композицій, що знає не одне покоління меломанів.

Про смерть виконавиці повідомили представники гурту Roxette, передає VG. Відомо, що Марі Фредрікссон померла 9 грудня після тривалого лікування, однак що за недуга призвела до смерті зірки – не повідомляється. У ЗМІ додають, що артистка померла вранці в своїй квартирі.

Ми з великим сумом мусимо оголосити, що однієї з наших найбільших і найулюбленіших співачок немає. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня внаслідок попередньої хвороби,

– написав у мережі менеджер Марі Дімберг.

Відомо, що у 2002 році в неї виявили пухлину мозку, яку згодом успішно видалили. У 2003 році вона вперше з'явилась на публіці після лікування, а у 2005 році було оголошено, що зірка повністю одужала і готова повернутись до творчої діяльності.

Концертна діяльність солістки Roxette

Впродовж 2005-2016 років зірка випустила чимало хітів, в той час як проходила курс хіміотерапії та пильно стежила за власним станом здоров'я. За цей час Марі Фредрікссон випустила альбом Min bäste vän (2006) та альбом своїх найкращих балад Tid för tystnad ("Час мовчання") 2007 року, куди увійшло 2 нові пісні: Ett bord i solen та Ordet är farväl. Також презентувала пісню Där du andas ("Де ти дихаєш") у 2008, а в 2013 представила новий сингл Kom vila hos mig з нового альбому Nu!.

Що відомо про зірку: біографія Марі Фредрікссон

У 2016 році Марі Фредрікссон припинила концертну діяльність на вимогу лікарів. Концертний тур 2016 року в Європі було скасовано. У 2017 році в день свого 59-го дня народження Фредрікссон ще випустила новий англомовний сингл Alone Again і I Want to Go, а в 2018 – Sing Me a Song. Співачка зазначала, що планувала записати новий джазовий альбом, втім шведський виконавець Bolyos розповідав, що всі ці пісні було записано за декілька років до їхнього випуску і висловив сумнів, що Фредрікссон запише ще один альбом.

До виявлення онкохвороби зірки артистка та авторка пісень випустила 7 успішних студійних альбомів: Het vind (1984), Den sjunde vågen (1985), Efter stormen (1987), Den ständiga resan (1992), I en tid som vår (1996), Äntligen — Marie Fredrikssons bästa 1984—2000 (2000) та The Change (2004). У складі попгурту Roxette було випущено 10 студійних альбомів, останній з них – Good Karma у 2016 році. 10 березня 2011 року Roxette виступали у Києві за участю Марі Фредрікссон, Пера Гессле та інших музикантів.

Пропонуємо згадати декілька легендарних хітів та альбомів зірки, які назавжди залишаться в світовій музичній історії.

Найвідоміші хіти Марі Фредрікссон – солістки Roxette

Ännu doftar kärlek 1984 – Марі Фредрікссон: слухати онлайн

Efter stormen 1987 – Марі Фредрікссон: слухати онлайн

Listen To Your Heart 1988 – Roxette: слухати онлайн

The Look 1989 – Roxette: слухати онлайн

Joyride 1990 – Roxette: слухати онлайн

Spending My Time 1991 – Roxette: слухати онлайн

Wish I Could Fly 1999 – Roxette: слухати онлайн

It Must Have Been Love 2006 – Roxette: слухати онлайн

Alone Again 2017 – Марі Фредрікссон: слухати онлайн