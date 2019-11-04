Померла співачка та акторка Марі Лафоре: що про неї відомо

У Швейцарії, 2 листопада, у 80-річному віці померла акторка та співачка Марі Лафоре. Померла співачка у місті Женольє, де проживала після того, як завершила співочу кар’єру. Востаннє на сцену вийшла у Парижі в 2005 році.

Про смерть повідомила газета Le Temps, посилаючись на слова пресаташе дочки співачки Домініки Сегаль. Причина смерті невідома.

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Марі Лафоре народилася в невеличкому французькому місті Сулак-сюр-Мер у 1939 році. Вперше на сцену вийшла у 19-річному віці, коли брала участь у конкурсі "Народження зірки" на одному з французьких телеканалів. Вже до 23-річного віку здобула славу та популярність. У 1978 році переїхала у Швейцарію, де згодом отримала громадянство.



Марі Лафоре

За свою кар’єру співачка записала 42 альбоми. Її найвідомішими хітами були пісні "Манчестер і Ліверпуль" (Manchester et Liverpool), "Іван, Борис і я" (Ivan, Boris et Moi), "Моя любов, мій друг" (Mon amour, mon ami), "Повернись, повернись" (Viens, viens).

Найпопулярніша пісня Марі Лафоре Manchester et Liverpool: слухайте онлайн

У 1960 році вона вперше спробувала себе в кіно. За своє життя актриса виконала ролі в 35 фільмах і серіалах. Фільм "На яскравому сонці" з Ален Делоном приніс зірці шалену популярність. Також вона неодноразово знімалася разом з Жан-Полем Бельмондо ("Полювання на чоловіка", "Весела Пасха", "Хто є хто", "Авантюристи").



Померла акторка та співачка Марі Лафоре