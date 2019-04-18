Померла Мая-Лесія Нейлор– 16-річна зірка "Хмарного атласу"

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Померла 16-річна акторка Мая-Лесія Нейлор
Померла 16-річна акторка Мая-Лесія Нейлор / Facebook / @mya lecia

У США померла юна акторка Мая-Лесія Нейлор, яка зіграла одну з перших ролей у фільмі "Хмарний атлас". На час загадкової смерті їй було всього 16 років.

Інформацію про втрату повідомили представники компанії A&J Management. За їхніми словами, смерть Маї-Лесії Нейлор наступила у неділю, 7 квітня. 

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"З глибоким сумом ми повинні оголосити, що в неділю, 7 квітня, померла Мая-Лесія Нейлор. Дуже сумно. Мая-Лесія була надзвичайно талановитою і важливою частиною A&J, ми дуже сумуємо. Наша любов і думки з усією її родиною і друзями в цей важкий час", – повідомили агенти. 

За даними ВВС, достеменно невідомо, що стало причиною смерті 16-річної акторки. Мая-Лесія Нейлор раптово зомліла та більше не отямилась. Загадкову смерть розслідує поліція.

Талановита акторка тільки розпочинала свою кар'єру. Всього у 16 років Мая-Лесія Нейлор могла похизуватись значними успіхами. Вона встигла зіграти роль у популярному фільмі "Хмарний атлас", який номінували на Золотий глобус. Окрім цього, акторку можна побачити у кінострічках "Червоний код" та "Нульовий індекс". Останньою роботою Маї-Лесії Нейлор був серіал "Міллі Інвбітвін", де вона постала в образі чуттєвої Френ. 

Окрім акторкської кар'єри, дівчина розвивала й інші свої таланти. Зокрема, Мая-Лесія Нейлор знімалась як фотомодель та записала кілька авторських пісень. 

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Теги: LifeStyle Втрати Голлівуд Діти і неповнолітні Новини LifeStyle
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