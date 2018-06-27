Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy

У Каліфорнії померла модель та акторка Кім Портер. Сталось це у четвер, 15 листопада. зірка. яка тривалий час зустрічалась із репером Diddy та мала з ним трьох спільних дітей, була ще й активним блогером.

Світ голлівудського шоу-бізнесу сколихнула новина: модель Кім Портер раптово померла у своєму будинку. Інформацію про смерть підтвердили представники репера Diddy.

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Чому померла Кім Портер?

Наразі правоохоронці розслідують кримінальну справу. За їхніми словами, у маєтку 47-річної зірки не було знайдено ані наркотиків, ані інших речовин, що могли призвести до її гибелі. Поліцейські підозрюють, що Кім Портер померла від пневмонії або грипу. Модель напередодні смерті консультувалась зі своїм лікарем та скаржилась на погане самопочуття.

Окрім цього, правоохоронці встановили, що зірка нещодавно відвідувала Африку. Відтак експертиза покаже, чи Кім Портер померла від простуди, чи від екзотичного вірусу.

Що відомо про модель Кім Портер

Народилась знаменитість у 1971 році в Коламбусі, що розташований в американському штаті Джорджія. Коли Кім було 17 років, вона переїхала до Атланти, де розпочала модельну кар'єру. Яскрава та ефектна зовнішність дала їй змогу потрапляти на обкладинки журналів. Зокрема, Essence і Jet. Не менш успішно Кім Портер займалась і акторством. В Атланті вона виступала в місцевому театрі та активно розвивала свою майстерність.

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Яскраву та неординарну модель помітив репер Diddy (справжнє ім'я – Шон Джон Комбз). Упродовж 13 років він мав романтичні стосунки з Кім Портер, однак офіційно пара не укладала шлюб. Однак у 2007 році зірки оголосили про розрив. Не повпливали на їх рішення діти – близнята Джессі Джеймс і Д'Ліла, а також син Крістіан.

Після розриву стосунків Кім Портер та Diddy залишились друзями. Репер допомагав екс-коханій в її творчості та запрошував на своє шоу.

Водночас Кім Портер була активним блогером. На своїй сторінці в Instagram модель публікувала кадри з відпочинку та зі стильних зйомок. Та найбільше зірка хизувалась знімками зі своїми рідними. Якими були останні дописи Кім Портер – журналісти LifeStyle 24 зробили цікаву підбірку.