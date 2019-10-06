Без Монсеррат Кабальє один рік: найкращі арії легендарної оперної співачки

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Монсеррат Кабальє
Монсеррат Кабальє / www.gettyimages.com

В Іспанії 6 жовтня померла легендарна оперна діва – Монсеррат Кабальє у 85-річному віці. Оперна діва перебувала у шпиталі з середини вересня 2018 через проблеми з сечовим міхуром і перестала жити у лікарняній палаті.

Монсеррат Кабальє ввійшла в історію музики як одна з кращих виконавиць партій сопрано 20 століття. Міжнародну популярність оперна співачка здобула в 1965 році, коли замінила захворілу американську зірку Мерилін Хорн в партії Лукреції Борджіа в однойменній опері Гаетано Доніцетті.

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Згодом оперна діва отримала особисте запрошення Рудольфа Бінга та дебютувала в "Метрополітен-опера", що в Нью-Йорку. Серед кращих партій, виконаних на сцені прославленого театру – Луїза в "Луїзі Міллер", Леонора в "Трубадурі", Віолетта в "Травіаті", Дездемона в "Отелло", Аїда, Норма в однойменній опері Вінченцо Белліні.

Пропонуємо Вам згадати найяскравіші номери легенди оперної сцени:

Signore, ascolta!

Ave Maria

Habanera

Vissi d'arte

Barcelona

La Tarantula

Casta Diva

O mio babbino caro

У квітні 2018 року легендарна оперна діва всьоме приїхала до України, де відсвяткувала свій останній день народження.

Додамо, прощання з легендарною оперною співачкою відбулося у Барселоні 8 жовтня. Світові лідери та зірки висловили співчуття родині Монсеррат Кабальє, зазначаючи, що це трагедія не тільки для Іспанії, але й усіх країн світу.

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Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: 24 канал
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