Померла Нателла Надєждіна – знаменита українська дизайнерка

18 березня померла знаменита дизайнерка з Керчі Нателла Надєждіна, яка була власницею успішного бренду одягу NADEZDINA. Сукні від модельєрки залюбки приміряли зірки, тому в мережі з'явилось чимало скорботних дописів.

Про смерть дизайнерки повідомили на офіційній фейсбук-сторінці бренду NADEZDINA. Відомо, що тривалий час Нателла Надєждіна боролась з онкохворобою, яка і стала причиною смерті.

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"Ми завжди думаємо про те, як несправедливе життя, коли цей світ залишають кращі з кращих… Вона була неймовірною – сильною, працьовитою і дуже талановитою. Вона шила сукні, які лікували, змінювали долі, вселяли впевненість, прикрашали і радували, подорожували по світу і були символом жіночності. Вона одягала всіх дівчаток в щастя! Сьогодні вона пішла... Боролась щосили, але хвороба виявилася сильнішою і перемогла", – написали представники бренду.

Відомо, що похорон української дизайнерки Нателли Надєждіної відбудеться у п'ятницю, 20 березня, на Байковому кладовищі. Подруга модельєрки Ксенія Литвинова закликала всіх, хто прийде на прощальну церемонію, одягнути вироби NADEZDINA та дотримуватись правил карантину.

Дуже прошу усіх, хто прийде, одягнути її сукні, і нехай це буде не чорний колір. Вона просила усім одягнутися у світле й яскраве. Нехай життя і її справа продовжуються. І не забудьте про маски (карантин),

– написала Ксенія Литвинова.

Зіркова подруга Нателли Надєждіної вже відреагувала на новину про її смерть. Продюсерка Олена Мозгова поділилась єдиним спільним фото з дизайнеркою та розповіла про плани, які впливові жінки не встигли реалізувати разом.

"Після святкування Viva Нателла прислала це фото і написала: "Добре, хоч самі сфотографувались, от і в хроніку потрапили!" Якось так сталось, що це єдина наша спільна світлина… І ще ми все планували зробити мою фотосесію в її сукнях, але все відкладали на потім… Але я зроблю, як планували, а ти будеш керувати зверху, будь певна, я почую і відчую, як саме ти хочеш!" – написала Олена Мозгова.

Вбрання Нателли Надєждіної можна часто побачити на сторінках Viva. Так, сукні від дизайнерки залюбки приміряли ведучі Лілія Ребрик та Валентина Хамайко, а також Даша Трегубова.