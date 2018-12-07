Померла одна з найстаріших відеоблогерок у світі

У південній Індії померла одна з найстаріших відеоблогерок 107-річна Мастанамма. Жінка вела свій кулінарний канал на YouTube.

Про це повідомляє ВВС.

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На знятих відео жінка готувала страви місцевої кухні в маленькому індійському селі. Зазвичай, вона чистила овочі нігтями, а подавала їжу на банановому листі. Цікаво, що жінка любила готувати рибу і могла сама спіймати її в річці.



107-річна Мастанамма була дуже популярною на Youtube / Фото: Getty Images

Відомо, що на її YouTube-каналі Country Foods було понад мільйон підписників. Запустити його у 2016 році жінці допоміг онук зі своїм другом. Канал здобув шалену популярність. До реч, після смерті Мастанамми на YouTube-каналі з'явилося відео з похорону відеоблогерки.

У мережі її називали "бабусею з беззубою посмішкою", а також знали за стравою "курка в кавуні". Вона чудово готувала карі з баклажанів і гостре рибне карі.

Раніше журналісти LifeStyle 24 писали про те, як 106-річна індійська бабуся веде свій кулінарний блог.