Померла легенда Disney Рассі Тейлор – акторка, яка озвучувала Мінні Маус

75-річна актриса озвучування, голосом якої заговорили безліч героїв Disney, Рассі Тейлор померла у своєму будинку в Каліфорнії. Про причини раптової смерті наразі невідомо.

Про смерть Рассі Тейлор компанія Disney в неділю, 28 липня, повідомила на сторінці в Twitter. Актриса озвучувала подругу мишеня Міккі Мауса Мінні понад 30 років.

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Понад 30 років Мінні і Рассі працювали разом, щоб розважати мільйонів у всьому світу. Це партнерство зробило Мінні світовою знаменитістю, а Рассі – легендою Disney... Мінні Маус втратила голос після смерті Руссі Тейлор. Ми втішаємо себе тим, що її робота буде продовжувати розважати і надихати майбутні покоління,

– заявив гендиректор компанії Боб Айгер.

Рассі Тейлор також брала участь як актриса дубляжу в багатьох стрічках, до прикладу у мультсеріалах "Сімпсони", "Качині історії", "Чіп і Дейл поспішають на допомогу", "Чудеса на віражах", "Легенда про принца Валіанте", "Русалонька", "Алладін", в анімаційних фільмах "Рятувальники в Австралії", "Дракончик Тіллі" та багато інших.

Рассі Тейлор озвучила відомих героїв з мультфільмів: дивіться відео

Померла Рассі Тейлор: біографія акторки

Рассі Тейлор народилася 4 травня 1944 року в Кембриджі, штат Массачусетс. Жінка вирішила стати актрисою в 1980 році, а через 6 років після початку кар'єри вона стала озвучувати Мінні Маус. Для отримання цієї ролі їй довелося поборотися з великою конкуренцією.

Неймовірна історія кохання була в акторки, яка озвучила Мінні Маус. У середині 1980-х років Рассі Тейлор познайомилася з актором Уейном Олвайном, який озвучував Міккі Мауса з 1977 року. Вони одружилися в 1991 році і перебували у шлюбі до його смерті в 2009 році.