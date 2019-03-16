Померла російська співачка Юлія Началова

У Москві трагічно померла відома російська поп-співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова. Артистці було 38 років.

Про це повідомили офіційно повідомив представник співачки Анна Ісаєва на своїй сторінці в Instagram. Наразі точна причина смерті невідома, це може бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли внаслідок ускладнень подагри.

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"Годину назад перестало битися сердце нашої Юлі", — написала Ісаєва.

На початку березня стало відомо про погане самопочуття Началової, а вже 11 березня її Юлія госпіталізували в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

Згодом Юлію, колипідключили до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Після того, як у співачки почали відмовляти внутрішні органи, медики ввели її в стан медикаментозної коми.