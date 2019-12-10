Померла солістка гурту Roxette Марі Фредрікссон: реакція зірок

Весь світ оговтується від новини про смерть легендарної співачки Марі Фредрікссон, яка упродовж десятків років очолювала гурт Roxette. Ймовірною причиною смерті була онкохвороба, з якою артистка боролась із 2002-го. Знаменитості вже відреагували на несподівану новину, розмістивши скорботні дописи у мережі.

За словами представників артистки, смерть наступила 9 грудня у Швеції. Поки офіційної причини не розголошують, однак менеджер Марі Фредрікссон зазначив, що вона пішла з життя після тривалої хвороби. Відтак у ЗМІ підозрюють, що вокалістка померла від раку мозку, з яким боролась із 2002 року.

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Наразі відомо, що прощання з 61-річною Марі Фредрікссон відбудеться днями у її рідній Швеції. Оскільки артистка проживала зі своїм чоловіком та дітьми неподалік Стокгольму, очікується, що саме там відбудеться її похорон. Церемонія прощання буде закритою для прихильників та журналістів, про що наголосили представники співачки.

Померла Марі Фредрікссон: реакція зірок

Першим на втрату відреагував колега Марі – Пер Гессле. На офіційній твіттер-сторінці Roxette він розмістив допис, у якому наголосив, що все безповоротно змінилось у його житті.

"Час йде так швидко, так швидко. Таке відчуття, що вчора ми з Марі сиділи в моїй маленькій квартирі і ділилися своїми мріями. Дякую, Марі. Дякую тобі за все. Ти була дійсно унікальним музикантом. Ти була мені прекрасним другом понад 40 років. Я пишаюся і щасливий, що зміг провести так багато часу з тобою, дякую за твою душевну теплоту, щедрість і гумор. Люблю тебе і твою сім'ю", – написав він.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3 — Roxette (@TheRealRoxette) 10 грудня 2019 р.

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Не оминув увагою новини і гурт Within Temptation. "Ми завжди любили ваш голос. Була честь зустрітися з вами в ніч випускних рік тому".

Rip #MarieFredriksson @TheRealRoxette. I always loved your voice. It was an honour to meet you at the night of the proms years ago. pic.twitter.com/yoUzrh2wsO — Within Temptation (@WTofficial) 10 грудня 2019 р.

Водночас прихильники артистки створили у твіттері хештег #RIPMarieFredriksson, який активно додають до слів співчуття родині Марі Фредрікссон та її друзям. Всі люди в один голос заявляють, що артистка була по-справжньому легендарною, а Roxette зумів отримати таку шалену популярність завдяки її магнетичному голосу.

Померла солістка Roxette: якою світ запам'ятає Марі Фредрікссон